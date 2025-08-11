Nieuwe Red Bull-teambaas onthult het grote geheim van Verstappen

Laurent Mekies werkt nu ongeveer een maand samen met Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Franse teambaas is enorm onder de indruk van Verstappen, en hij legt uit op welke manier hij heeft gezien hoe de Nederlander zo'n hoog niveau bereikt.

Mekies werd vorig jaar aangewezen als de vervanger van de ontslagen teambaas Christian Horner. De Fransman moest direct aan de bak, en hij ging intensief aan het werk met Verstappen. Red Bull zoekt naar verbeteringen, en met Verstappen beschikken ze over de diensten van één van de beste coureurs van de wereld. Toch weet hij de RB21 ook niet altijd naar het podium te krijgen.

'Ineens begrijp je het'

Mekies is enorm onder de indruk van Verstappen. In de podcast The Inside Track spreekt Mekies zich uit: "Je leert hem wat beter kennen... En je komt erachter wat er zit achter wat je op de baan ziet. Ineens begrijp je het, ineens weet je hoe je zo'n hoog niveau kan bereiken."

"Ik bedoel daarmee dat we weten hoe uniek hij op de baan baas is, en dat je er dan achter komt hoe Max buiten de baan is. Je komt erachter dat hij enorm toegewijd is en dat hij dol is op de sport. Hij heeft een directe benadering van de goede, maar ook van de slechte momenten. Je komt er dan ineens achter dat de combinatie van deze twee factoren hem zo groot en uniek maken."

Ongelooflijke combinatie

Mekies stelt dat dit iets is wat maar weinig coureurs hebben: "Er zijn hier heel erg veel snelle coureurs. Het is echter een ongelooflijke combinatie van rauw talent gecombineerd met de liefde en de toewijding voor de sport, en je begrijpt nu hoe hij zich heeft kunnen ontwikkelen door beide aspecten."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.