Nieuwe Red Bull-teambaas onthult het grote geheim van Verstappen
  • Gepubliceerd op 11 aug 2025 12:09
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Laurent Mekies werkt nu ongeveer een maand samen met Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Franse teambaas is enorm onder de indruk van Verstappen, en hij legt uit op welke manier hij heeft gezien hoe de Nederlander zo'n hoog niveau bereikt.

Mekies werd vorig jaar aangewezen als de vervanger van de ontslagen teambaas Christian Horner. De Fransman moest direct aan de bak, en hij ging intensief aan het werk met Verstappen. Red Bull zoekt naar verbeteringen, en met Verstappen beschikken ze over de diensten van één van de beste coureurs van de wereld. Toch weet hij de RB21 ook niet altijd naar het podium te krijgen.

'Ineens begrijp je het'

Mekies is enorm onder de indruk van Verstappen. In de podcast The Inside Track spreekt Mekies zich uit: "Je leert hem wat beter kennen... En je komt erachter wat er zit achter wat je op de baan ziet. Ineens begrijp je het, ineens weet je hoe je zo'n hoog niveau kan bereiken."

"Ik bedoel daarmee dat we weten hoe uniek hij op de baan baas is, en dat je er dan achter komt hoe Max buiten de baan is. Je komt erachter dat hij enorm toegewijd is en dat hij dol is op de sport. Hij heeft een directe benadering van de goede, maar ook van de slechte momenten. Je komt er dan ineens achter dat de combinatie van deze twee factoren hem zo groot en uniek maken."

Ongelooflijke combinatie

Mekies stelt dat dit iets is wat maar weinig coureurs hebben: "Er zijn hier heel erg veel snelle coureurs. Het is echter een ongelooflijke combinatie van rauw talent gecombineerd met de liefde en de toewijding voor de sport, en je begrijpt nu hoe hij zich heeft kunnen ontwikkelen door beide aspecten."

Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap met een flinke achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Reacties (7)

  • snailer

    Posts: 29.067

    O jeee. Geheim. Nu ex geheim.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:09
  • Moulbit

    Posts: 110

    Mekies werd vorig (school)jaar aangewezen als de vervanger van de ontslagen teambaas Christian Horner.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:13
    • snailer

      Posts: 29.067

      Dus de examens waren nog niet geweest toen Mekkies het overnam?

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:15
    • F1FAN76

      Posts: 1.223

      Ik dacht ook al: wat vliegt de tijd toch voorbij als dat alweer een jaar geleden is.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 13:02
  • gridiron

    Posts: 2.732

    Met alle extra lofzang sinds Hongarije zou gaan denken dat ze hier extra euro's krijgen als ze bijkomend volk naar Zandvoort lokken om de tribune vol te krijgen.

    • + 2
    • 11 aug 2025 - 12:18
  • Pietje Bell

    Posts: 30.354

    Max heeft al vaker gezegd dat hij wel een teambaas wil zijn, maar NIET in de F1.
    Hier zegt hij het nogmaals en ook waarom:

    www.instagram.com/p/DNNHI-tRcRt/

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:28
  • delange

    Posts: 2.529

    Ohh nee he na Marko's tientallen onthullingen heeft nu ook Mekies het RBvirus te pakken.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 12:44

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

