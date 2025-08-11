F1-insider verwacht nieuwe jacht van Mercedes op Verstappen

Max Verstappen maakte voor de zomerstop een einde aan alle geruchten over de toekomst. Hij bevestigde dat hij volgend jaar gewoon bij Red Bull blijft, maar dat betekent niet dat alles weer koek en ei is. Ralf Schumacher denkt dat de verhalen over Verstappen en Mercedes volgend jaar weer zullen ontstaan.

Verstappen werd in de laatste weken van de eerste seizoenshelft veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal deed teambaas Toto Wolff er niet geheimzinnig over, terwijl Verstappen bleef zwijgen. In Hongarije doorbrak hij die stilte en liet hij weten dat hij nergens heengaat. Hij blijft Red Bull trouw, en sprak nogmaals zijn vertrouwen in de Oostenrijkse renstal uit.

'Het wordt een spannend jaar'

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat de verhalen over Mercedes snel zullen terugkeren. In de Duitse media legt Schumacher uit wat zijn verwachtingen zijn: "2026 wordt in ieder geval spannend, want hoe gaat het lopen met die nieuwe auto's. Wie zal daar het beste in gaan slagen? En dat zet natuurlijk weer de deur open voor allerlei speculaties, ook omtrent de toekomst van Max Verstappen."

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil beschikken over een winnende auto. Als Red Bull die hem niet kan geven in 2026, dan verwachten veel mensen dat hij alsnog een deurtje verder gaat kijken.

Wat zijn de plannen van Wolff in 2026?

Schumacher sluit dan ook niet uit dat de geruchtenmolen snel weer zal gaan draaien: "Misschien slaagt Red Bull er wel in om een goede auto te bouwen, dan zullen de speculaties er niet zijn. Maar toch denk ik dat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet op zal geven. Als een team de beste coureur kan krijgen, en dat is op dit moment gewoon Verstappen, dan moet je het ook gaan proberen."