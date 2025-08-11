user icon
F1-insider verwacht nieuwe jacht van Mercedes op Verstappen

F1-insider verwacht nieuwe jacht van Mercedes op Verstappen
  Gepubliceerd op 11 aug 2025 09:26
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte voor de zomerstop een einde aan alle geruchten over de toekomst. Hij bevestigde dat hij volgend jaar gewoon bij Red Bull blijft, maar dat betekent niet dat alles weer koek en ei is. Ralf Schumacher denkt dat de verhalen over Verstappen en Mercedes volgend jaar weer zullen ontstaan.

Verstappen werd in de laatste weken van de eerste seizoenshelft veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Bij de Duitse renstal deed teambaas Toto Wolff er niet geheimzinnig over, terwijl Verstappen bleef zwijgen. In Hongarije doorbrak hij die stilte en liet hij weten dat hij nergens heengaat. Hij blijft Red Bull trouw, en sprak nogmaals zijn vertrouwen in de Oostenrijkse renstal uit.

'Het wordt een spannend jaar'

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat de verhalen over Mercedes snel zullen terugkeren. In de Duitse media legt Schumacher uit wat zijn verwachtingen zijn: "2026 wordt in ieder geval spannend, want hoe gaat het lopen met die nieuwe auto's. Wie zal daar het beste in gaan slagen? En dat zet natuurlijk weer de deur open voor allerlei speculaties, ook omtrent de toekomst van Max Verstappen."

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil beschikken over een winnende auto. Als Red Bull die hem niet kan geven in 2026, dan verwachten veel mensen dat hij alsnog een deurtje verder gaat kijken.

Wat zijn de plannen van Wolff in 2026?

Schumacher sluit dan ook niet uit dat de geruchtenmolen snel weer zal gaan draaien: "Misschien slaagt Red Bull er wel in om een goede auto te bouwen, dan zullen de speculaties er niet zijn. Maar toch denk ik dat Mercedes-teambaas Toto Wolff niet op zal geven. Als een team de beste coureur kan krijgen, en dat is op dit moment gewoon Verstappen, dan moet je het ook gaan proberen."

Beri

Posts: 6.627

Mertsedessssss

  • 1
  • 11 aug 2025 - 10:12
Reacties (12)

  • Beri

    Posts: 6.627

    Mertsedessssss

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 10:12
    • Golf-GTI

      Posts: 1.460

      Ja een nieuw team op de grid!!!

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:03
  • Damon Hill

    Posts: 19.201

    Grappig, ik dacht dat alleen Cadillac een nieuw team zou zijn, maar blijkbaar is er naast Mercedes nu ook een team dat zich inschrijft als Mercedess. Als ik Verstappen was zou ik niet instappen bij een debuterend team.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 10:17
  • jd2000

    Posts: 7.218

    Hoppa, Ralf ketst nog maar eens een open deur in.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 10:21
    • schwantz34

      Posts: 40.622

      De Duitse voorzitter van de stichting "offener tür" ist wieder da!

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 10:24
  • Raye34

    Posts: 1.091

    Ik blijf erbij dat hij naar AM gaat, RBR kan zoveel bevestigen en gesprekken zq geruchten plaatsvinden bij Mercedes als ze willen.
    Newey, Honda en het hele team werkt al sinds eind vorige jaar aan die AM voor 2026, volledig gericht op Max en een mega salaris.

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 10:26
    • Damon Hill

      Posts: 19.201

      Ik sluit het niet uit, maar zie het eerder als een logische optie voor 2027. Het contract van Alonso loopt namelijk eind 2026 af, waardoor op die manier het stoeltje op een natuurlijke manier overgenomen kan worden. Want helaas.... het probleem is.... dat het stoeltje van Lance nooit maar dan ook nooit opgeofferd gaat worden. En dus zie ik het in 2027 nog wel gebeuren, en met Newey en Honda die dan al 2026 achter de rug hebben is dat misschien wel de beste keuze.

      • + 1
      • 11 aug 2025 - 10:34
    • snailer

      Posts: 29.067

      Dat zeg jij al een hele tijd, he Raya34. Wie weet krijg je gelijk.

      Ik denk echter dat Verstappen en Stroll sr gaan botsen. In die zin zou ik het wel smullen vinden. Verstappen die Stroll jr compleet negeert. En Sr tegen de haren in strijkt.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 11:25
    • Raye34

      Posts: 1.091

      Ik denk eerder dat ze de Strolls eruit gooien, Lance bakt er helemaal niets van en die Arabieren dromen van een dreamteam, Alonso en Verstappen naast elkaar samen een Newey.
      Nou nog een goede teambaas in de vorm van Christian Horner?
      En het team is "compleet". 😏

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 12:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.047

    Was het Ralf niet die zei dat Max zeker weten in 2026 bij Mercedes zou gaan rijden?
    Was dat Ralf?....ja toch!

    Maar ja, Ralf weet ook niet wat bij wil...vraag maar aan Cora, zijn ex.

    • + 1
    • 11 aug 2025 - 11:09
    • snailer

      Posts: 29.067

      Volgens mij zei hij dat er gesprekken waren en een overstap niet uitsluitte.

      Je kan van hem zeggen wat hij wil. Hij heeft nu al een flinke tijd gelijk gekregen over grote veranderingen in personeel. Hij voorspelde vertrek Newey. Hij voorspelde vertrek Perez. Wist te melden dat Lawson de plek zou krijgen. Wist ook te vertellen dat Tsunoda het stoeltje ging overnemen.

      En nu had hij in wezen ook gelijk. Dat er bij de roddelkoningen van werd gemaakt dat het volgens Ralf een done deal was. kan Ralf niets aan doen.

      Ralf Schumacher lijkt een goede bron te hebben bij Red Bull. En hij heeft ook goede connecties bij Mercedes als Duitser.

      • + 0
      • 11 aug 2025 - 11:30
  • Kubica

    Posts: 5.577

    nog een nieuw team ? Laat maar komenn!

    • + 0
    • 11 aug 2025 - 11:33

