'Verstappen voerde intense gesprekken met Mercedes'
  • Gepubliceerd op 10 aug 2025 07:36
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

De toekomst van Max Verstappen was wekenlang onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Robert Doornbos was er heilig van overtuigd dat Verstappen de overstap ging maken naar Mercedes, maar dat gebeurde dus niet. Doornbos werd flink aangevallen op zijn uitspraken, en daar is hij nu duidelijk over.

In de laatste weken voor de zomerstop ging het veelvuldig over Verstappens toekomst. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar men twijfelde of hij dat contract echt ging uitdienen. Oud-coureur Robert Doornbos gaf meermaals aan dat hij zeker wist dat Verstappen Red Bull ging verlaten, en dat hij naar Mercedes zou gaan.

Op televisie en in podcasts deelde Doornbos zijn mening. Hij stelde dat Verstappen klaar was met het sprookje bij Red Bull, maar zag uiteindelijk ook dat het niets meer dan een hersenspinsel bleek te zijn. Verstappen liet zelf weten dat hij bij Red Bull blijft, en Doornbos voelde zich genoodzaakt om een statement te delen over zijn woorden.

Doornbos kijkt terug

Bij Motorsport.com kijkt hij terug op deze periode: "Ik loop al een tijdje als analist mee in de televisiesport, dat doe ik nu al bijna twaalf jaar. En als analist kun je niet altijd zes gooien. Ik was er inderdaad heilig van overtuigd dat dit ging gebeuren."

'Het waren intense gesprekken'

Hij legt zijn Mercedes-verhaal uit: "De intensiteit van die gesprekken is wel degelijk vrij hoog geweest, want anders was het voor Mercedes vrij makkelijk om beide coureurs aan te kondigen. Laat ik het zo zeggen: Toto Wolff heeft er alles aan gedaan om te kijken of Max toch niet van team kon wisselen. Ondanks dat Max zegt dat het voor hem geen discussie was en dat hij hier blijft, is het management natuurlijk volop aan de slag geweest om te kijken wat de andere opties waren."

schwantz34

Posts: 40.620

Door maar constant van de daken te schreeuwen (vanuit zijn onderbuikgevoel) dat Max zou overstappen naar Mercedes heeft Robert zichzelf heel diep het donkere Doornbos ingestuurd. En onderweg kwam hij heel veel verschillende bosbewonertjes tegen, maar van de Wolff was geen spoor te bekennen...

  • 7
  • 10 aug 2025 - 10:25
Reacties (10)

  • Ferdi12

    Posts: 665

    Ik denk dat het niet kunnen activeren van de clausule(s( een belangrijk onderdeel is en daarnaast ook het minder presenteren van MB t.o.v. McLaren met dezelfde PU een belangrijke vergelijking is geweest.

    • + 2
    • 10 aug 2025 - 08:23
    • John6

      Posts: 10.958

      Max heeft 4 titels hij voelt zich lekker bij Red Bull, ik denk dat hij helemaal geen zin heeft om een gok te nemen die zit er nog prima, hij kan doen en laten wat hij wil, ik denk dat dit het belangrijkste voor Max is geweest[voorlopig].

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 09:54
    • Olav Drol

      Posts: 517

      Ach, als het verval bij RB zo doorzet, zal het volgend jaar geen enkel probleem zijn de clausule te activeren.

      • + 3
      • 10 aug 2025 - 10:13
    • AUDI_F1

      Posts: 3.251

      Volgend jaar is het een gok voor iedereen. Je weet niet welk team het beste zijn huiswerk gaat maken. Dus beter ne je contract houden en is de auto bagger en kan ie niet bij de top 3 rijden. Kan ie altijd nog informeren.

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 12:49
  • Larry Perkins

    Posts: 59.023

    "Doornbos l*lt uit zijn nek!"

    • + 4
    • 10 aug 2025 - 10:25
  • schwantz34

    Posts: 40.615

    Door maar constant van de daken te schreeuwen (vanuit zijn onderbuikgevoel) dat Max zou overstappen naar Mercedes heeft Robert zichzelf heel diep het donkere Doornbos ingestuurd. En onderweg kwam hij heel veel verschillende bosbewonertjes tegen, maar van de Wolff was geen spoor te bekennen...

    • + 7
    • 10 aug 2025 - 10:25
  • Larry Perkins

    Posts: 59.023

    "Ik loop al een tijdje als analist mee in de televisiesport, dat doe ik nu al bijna twaalf jaar."

    Op zich niet slecht, elf GP's achteraan hobbelen in de F1 en vervolgens daaruit nog twaalf jaar geld genereren. Je moet alleen wel een plaat voor je kop hebben om niet te zien dat jij je steeds belachelijker maakt bij F1-volgers met (enige) kennis van zaken...

    * hoofd

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 10:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.002

    Gaan we weer, de koek is nog niet op.
    Die f1 racers hebben veel te veel vrij, verwende ventjes met hun toys, wat hebben die mannen het toch zwaar.
    Ze moeten naar de 28 races gaan en dan zal dat geroddel ook eens stoppen.

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 10:59
    • DenniSNL1980

      Posts: 283

      Das wel een heel bijzondere conclusie op een stukje over Doornbos😂😂

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 11:36
  • mordor

    Posts: 2.044

    Ach Robert, je werd keihard afgeserveerd door Jos. Dus als er in de toekomsr wel een keer echt wat te melden is, ben jij er iig niet bij. Een olifantengeheugen hebben de verstappens, en niet zo veel cpulance

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 13:29

