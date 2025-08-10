'Verstappen voerde intense gesprekken met Mercedes'

De toekomst van Max Verstappen was wekenlang onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Robert Doornbos was er heilig van overtuigd dat Verstappen de overstap ging maken naar Mercedes, maar dat gebeurde dus niet. Doornbos werd flink aangevallen op zijn uitspraken, en daar is hij nu duidelijk over.

In de laatste weken voor de zomerstop ging het veelvuldig over Verstappens toekomst. Hij staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar men twijfelde of hij dat contract echt ging uitdienen. Oud-coureur Robert Doornbos gaf meermaals aan dat hij zeker wist dat Verstappen Red Bull ging verlaten, en dat hij naar Mercedes zou gaan.

Op televisie en in podcasts deelde Doornbos zijn mening. Hij stelde dat Verstappen klaar was met het sprookje bij Red Bull, maar zag uiteindelijk ook dat het niets meer dan een hersenspinsel bleek te zijn. Verstappen liet zelf weten dat hij bij Red Bull blijft, en Doornbos voelde zich genoodzaakt om een statement te delen over zijn woorden.

Doornbos kijkt terug

Bij Motorsport.com kijkt hij terug op deze periode: "Ik loop al een tijdje als analist mee in de televisiesport, dat doe ik nu al bijna twaalf jaar. En als analist kun je niet altijd zes gooien. Ik was er inderdaad heilig van overtuigd dat dit ging gebeuren."

'Het waren intense gesprekken'

Hij legt zijn Mercedes-verhaal uit: "De intensiteit van die gesprekken is wel degelijk vrij hoog geweest, want anders was het voor Mercedes vrij makkelijk om beide coureurs aan te kondigen. Laat ik het zo zeggen: Toto Wolff heeft er alles aan gedaan om te kijken of Max toch niet van team kon wisselen. Ondanks dat Max zegt dat het voor hem geen discussie was en dat hij hier blijft, is het management natuurlijk volop aan de slag geweest om te kijken wat de andere opties waren."