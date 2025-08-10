Verstappen verklaart de liefde aan 'tweede familie' Red Bull

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Dat gebeurde echter niet, en Verstappen blijft de Oostenrijkse renstal trouw. Sterker nog, hij ziet Red Bull als een soort familie.

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull Racing, en lange tijd leek het er niet op dat hij ooit zou gaan vertrekken bij het team. In de afgelopen anderhalf jaar ging het echter regelmatig over Verstappens toekomst, en werd hij in verband gebracht met een overstap naar grote concurrent Mercedes. In Hongarije maakte Verstappen een einde aan alle geruchten, en liet hij weten dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft.

Verstappen blijft eerlijk voor zichzelf

Verstappen voelt zich op zijn gemak bij het team. In het Red Bull-programma Beyond the Charge is hij daar eerlijk over: "Ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is om eerlijk tegen jezelf te blijven. Dat geldt zowel als je hier zit, maar ook als je bij de jongens bent."

"Ik bedoel, we hebben allemaal onze momenten van succes gekend en natuurlijk kun je wennen aan succes, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je altijd de wil hebt om beter te worden. Dat je altijd probeert meer te pakken, maar wel op een gezonde manier, en niet dat je je ineens een rockster gaat voelen."

Een soort tweede familie

Verstappen heeft thuis in Monaco een gezinnetje op de bank zitten, maar dat familiegevoel heeft hij ook bij Red Bull: "Wat voor mij altijd heel erg fijn is geweest, is dat het voelt als een tweede familie als ik hier ben. Daarom heb ik altijd het gevoel dat als ik de garage kom binnenlopen, er niet een heel erg rare sfeer hangt. Je bent gewoon één van de jongens, en daarna spring je gewoon in de auto."