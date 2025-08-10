user icon
Verstappen verklaart de liefde aan 'tweede familie' Red Bull

Verstappen verklaart de liefde aan 'tweede familie' Red Bull
  Gepubliceerd op 10 aug 2025 08:37
  12
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden meerdere keren in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull Racing. Dat gebeurde echter niet, en Verstappen blijft de Oostenrijkse renstal trouw. Sterker nog, hij ziet Red Bull als een soort familie.

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull Racing, en lange tijd leek het er niet op dat hij ooit zou gaan vertrekken bij het team. In de afgelopen anderhalf jaar ging het echter regelmatig over Verstappens toekomst, en werd hij in verband gebracht met een overstap naar grote concurrent Mercedes. In Hongarije maakte Verstappen een einde aan alle geruchten, en liet hij weten dat hij 'gewoon' bij Red Bull blijft.

Verstappen voelt zich op zijn gemak bij het team. In het Red Bull-programma Beyond the Charge is hij daar eerlijk over: "Ik denk dat het altijd heel erg belangrijk is om eerlijk tegen jezelf te blijven. Dat geldt zowel als je hier zit, maar ook als je bij de jongens bent."

"Ik bedoel, we hebben allemaal onze momenten van succes gekend en natuurlijk kun je wennen aan succes, maar uiteindelijk is het belangrijk dat je altijd de wil hebt om beter te worden. Dat je altijd probeert meer te pakken, maar wel op een gezonde manier, en niet dat je je ineens een rockster gaat voelen."

Een soort tweede familie

Verstappen heeft thuis in Monaco een gezinnetje op de bank zitten, maar dat familiegevoel heeft hij ook bij Red Bull: "Wat voor mij altijd heel erg fijn is geweest, is dat het voelt als een tweede familie als ik hier ben. Daarom heb ik altijd het gevoel dat als ik de garage kom binnenlopen, er niet een heel erg rare sfeer hangt. Je bent gewoon één van de jongens, en daarna spring je gewoon in de auto."

Golf-GTI

Posts: 1.457

Laat Rimmer het maar niet horen 🤭

  • 6
  • 10 aug 2025 - 11:17
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • John6

    Posts: 10.958

    Yep dat is toch voor Max belangrijker dan naar Mercedes te gaan, die zijn in 2026 waarschijnlijk beter, maar hij voelt zich denk ik beter bij Red Bull.

    Max weet wat hij heeft, niet wat hij krijgt, hij heeft geen zin om dat risico zelfde wat Lewis nu heeft goed voorbeeld, al zal het wel beter zijn bij Mercedes dan bij Ferrari, bij Ferrari is het altijd een chaos althans zo komt dat over.

    • + 2
    • 10 aug 2025 - 09:47
    • Golf-GTI

      Posts: 1.457

      Laat Rimmer het maar niet horen 🤭

      • + 6
      • 10 aug 2025 - 11:17
    • snailer

      Posts: 29.055

      Uiteindelijk houdt het op. Elk humelijk heeft momenten dat er een splitsing in de weg is. Soms komt het goed. En soms niet.
      Ik vermoed dat het humelijk van Max met Red Bull Racing een andere afslag zou hebben genomen als de escape had kunnen worden gelicht.
      Verstappen vindt het waarschijnlijk minder erg omdat hij een fijn team om zich heen heeft gebouwd.

      Ik ben Verstappen fan. Hij zal voor mij altijd beter zijn dan Hamilton was op zijn top, maar de kans is nu gewoon aanwezig dat Verstappen niets meer wint in F1. Daar is toch een sterke auto voor nodig. En die heeft hij nu al niet meer.

      Hij heeft ooit gezegd dat hij zou stoppen of weggan zodra hij niet meer consequent voor overwinningen en kampioenschappen kan vechten. Ik zie het niet meer gebeuren dit jaar. Of er moet 1 of andere chaos race zijn. Met mega chaos.
      Maar in ieder geval denk ik dat de gesprekken met Mercedes wel degelijk serieus waren.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 12:17
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.157

      2027 Lewis out, Max in

      • + 1
      • 10 aug 2025 - 13:01
  • DenniSNL1980

    Posts: 283

    Toch blijft het vreemd aangezien die ook vaak genoeg heeft gezegd om de prijzen mee te willen blijven doen en er anders niks aan vind. Zal RB in zijn beleving toch weer mee gaan doen om de prijzen dan vanaf volgend jaar?

    • + 1
    • 10 aug 2025 - 11:34
    • MLTG

      Posts: 1.083

      Het zal een combinatie zijn van gemak, dus zich thuis voelen, een contract , waar hij niet onderuit kom en dat veel teams gewoon niet de bedragen willen/kunnen neertellen die hij vraagt.

      • + 2
      • 10 aug 2025 - 11:37
  • F1jos

    Posts: 4.621

    Hierbij een lofzang van een teambaas en voor degen die nog niet weten wie Max werkelijk is:
    Laurent Mekies dacht een beeld te hebben van de coureur Max Verstappen, maar nu de Fransman de teambaas van de viervoudig wereldkampioen is, komt hij er pas achter wie de 27-jarige coureur echt is.
    We kennen Max Verstappen allemaal als viervoudig wereldkampioen in de Formule 1. Hij rijgt de successen aaneen, al heeft hij het dit jaar wat lastiger. Bovendien heeft hij sinds een paar races te maken met een gloednieuwe teambaas, want Christian Horner werd na ruim twintig jaar aan de kant geschoven. Laurent Mekies heeft die positie inmiddels ingevuld en hij gaat in op de coureur achter Verstappen.

    "En dan leer je hem ineens een beetje beter kennen en ontdek je alles wat er achter zit, van wat je op het circuit ziet. En dan begrijp je ook ineens: 'Oké, zo bereik je zo'n ongelofelijk niveau'. We kennen het niveau dat hij op de baan laat zien en hoe uniek dat is. En dan ontdek je de Max buiten het circuit, met een ongeëvenaard niveau van toewijding, liefde voor de sport, eenvoud en een directe benadering van de goede en slechte momenten", zo vertelt Mekies bij The Inside Track.

    "Dan wordt ineens heel duidelijk dat die combinatie hem onaantastbaar en uniek maakt. Ik weet zeker dat er veel snelle coureurs zijn. Maar het is de ongelofelijke combinatie van dat ruwe talent, met de absolute liefde en toewijding voor de sport. Door alle inzichten heeft zich dat verder ontwikkeld."

    Als de presentator stelt dat Mekies wat verrast klinkt, gaat de Fransman daarin mee. "Natuurlijk ben ik verrast. Het is altijd makkelijk om te denken dat je de coureurs kent. Maar je wint vier wereldtitels en je komt in een moeilijker seizoen terecht. In de tweede helft van het seizoen is het een moeilijke strijd voor de titel en dan zie je ook de rumoerigheid om je heen."
    "Maar je ziet hoe hij zich kan concentreren, hoe kalm hij is en de gedrevenheid die hij in het team brengt... En je ziet hoe compromisloos hij is in zijn aanpak en hoe goed hij zich voorbereidt voor en na de race. Eerlijk gezegd was ik natuurlijk verrast."

    • + 2
    • 10 aug 2025 - 12:02
    • snailer

      Posts: 29.055

      Dank voor het delen, F1jos. Heb jij toevallig een l i n k naar dat interview? Ik zou het willen beluisteren, want soms wordt iets verkeerd vertaald en ik zie interpretatie van stemming in de tekst. Ik zou dat graag zelf willen zien.
      Nu wordt het vertaald als 'verbaasd'. Maar het zou ook gelukzaligheid kunnen zijn (overdreven), dat Mekkies iemand trof bij Red Bull Racing waar hij nog nooit eerder mee heeft mogen werken.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 12:24
    • snailer

      Posts: 29.055

      "en hij gaat in op de coureur achter Verstappen"
      Ik vermoed ook dat dit niet goed is vertaald. Hij gaat juist in op de persoon achter de coureur Verstappen zo te lezen.

      Het is eigenlijk heel apart. Bij de anti Verstappens staat Max bekend als een arrogante hork die despotisch regeert in de garage. Dat is ook de perceptie bij veel commentatoren.

      Maar als ik interviews lees of hoor van mensen die met Verstappen te maken hebben gehad om nog steeds te maken hebben, dan is de werkelijke verstappen zo anders.
      De naarlink Verstappen bestaat wel. Dat is op de baan. Puur min mening overigens.

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 12:28
  • Pietje Bell

    Posts: 30.348

    Toen ik hier gisteren de foto van Penelope plaatste die geen stoel had wist ik niet
    dat dat voor het afscheidsdiner was bij Jncquoi Deli Comporta. De reis zit erop.
    Ze heeft vervolgens toch nog een plekje bij Max op zijn stoel weten te vinden.
    Ze zijn daarvoor met z'n allen in jeeps naar Restaurant Jncquoi Deli in Comporta door
    een schitterend natuurlandschap gereden vanuit Pinheirinho.

    https://i.imgur(.)com/3HMZmp7.png

    De laatste opnames:

    https://i.imgur(.)com/y2cpjYW.mp4

    • + 0
    • 10 aug 2025 - 13:14
    • Pietje Bell

      Posts: 30.348

      Het lijkt erop dat Max met zijn gezin weer naar Porto Cervo gaat.
      De crew is vrijdag met zijn jacht naar Sardinië gevaren en heeft
      ten noorden van La Madallena de transponder weer uitgezet.
      Ten oosten van La Madallena was de plek waar Toto's jacht
      onlangs op 100 meter van die van Max lag.

      https://postimg.cc/HVG8kmjq

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 14:26
    • Pietje Bell

      Posts: 30.348

      Zo te zien vliegen ze regelrecht van Portugal naar Sardinië.

      https://globe.adsbexchange(.)com/?icao=4867e6

      • + 0
      • 10 aug 2025 - 17:19

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar