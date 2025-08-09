Nieuwe Red Bull-teambaas duidelijk: "Verstappen laat kinderen dromen"

Max Verstappen maakt nog altijd veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur is kansloos voor de wereldtitel, maar dat neemt niet weg dat hij dé ster van de sport is. Volgens Laurent Mekies geeft Verstappen jonge fans iets om van te dromen.

Het stormde in de afgelopen maanden bij het team van Red Bull Racing. Kopstukken vertrokken bij het team, de prestaties vielen tegen, teamgenoten van Verstappen werden nog vaker gewisseld dan de gemiddelde spits en teambaas Christian Horner werd na twintig jaar ontslagen.

Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die in België en Hongarije voor het eerst samenwerkte met Verstappen. Op het circuit van Spa-Francorchamps leverde dat hen direct de sprintzege op, waarna alles op de Hungaroring in de soep liep. Dat neemt niet weg dat Mekies enorm onder de indruk is van Verstappen.

De droom van de jeugd

In de serie Behind the Charge op het YouTube-kanaal van Red Bull, is Mekies heel erg duidelijk: "Ik denk dat we de invloed van Max op de single seater-piramide onderschatten. De manier waarop hij naar de Formule 1 kijkt, hoe hij echt voor 360 graden voor de sport leeft, in de auto en daar buiten... Dat is wat veel kinderen dag en nacht het gevoel geeft dat ze kunnen dromen van racewagens."

Enorme impact

Mekies stelt dat er nog jaren zal worden gesproken over de prestaties van Verstappen bij Red Bull. De Fransman gaat verder met zijn mooie verhaal: "Max laat zien hoe ze de beste kunnen worden van iedereen. Ik denk dat we waarschijnlijk nog jaren nodig zullen hebben, en misschien wel nog veel meer, om te begrijpen hoe groot de stempel is die hij heeft gedrukt op deze sport."

Voor Verstappen was de Hongaarse Grand Prix een belangrijk moment in zijn loopbaan. Het was namelijk zijn tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull. Alleen Lewis Hamilton heeft meer races gereden voor één team.