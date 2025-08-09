user icon
icon

Nieuwe Red Bull-teambaas duidelijk: "Verstappen laat kinderen dromen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Nieuwe Red Bull-teambaas duidelijk: "Verstappen laat kinderen dromen"
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 15:44
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt nog altijd veel indruk in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur is kansloos voor de wereldtitel, maar dat neemt niet weg dat hij dé ster van de sport is. Volgens Laurent Mekies geeft Verstappen jonge fans iets om van te dromen.

Het stormde in de afgelopen maanden bij het team van Red Bull Racing. Kopstukken vertrokken bij het team, de prestaties vielen tegen, teamgenoten van Verstappen werden nog vaker gewisseld dan de gemiddelde spits en teambaas Christian Horner werd na twintig jaar ontslagen.

Meer over Red Bull Racing 'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

'Max Verstappen en Kelly Piquet kopen stuk grond in Portugal voor speciaal project'

8 aug
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Hij werd opgevolgd door Laurent Mekies, die in België en Hongarije voor het eerst samenwerkte met Verstappen. Op het circuit van Spa-Francorchamps leverde dat hen direct de sprintzege op, waarna alles op de Hungaroring in de soep liep. Dat neemt niet weg dat Mekies enorm onder de indruk is van Verstappen.

De droom van de jeugd

In de serie Behind the Charge op het YouTube-kanaal van Red Bull, is Mekies heel erg duidelijk: "Ik denk dat we de invloed van Max op de single seater-piramide onderschatten. De manier waarop hij naar de Formule 1 kijkt, hoe hij echt voor 360 graden voor de sport leeft, in de auto en daar buiten... Dat is wat veel kinderen dag en nacht het gevoel geeft dat ze kunnen dromen van racewagens."

Enorme impact

Mekies stelt dat er nog jaren zal worden gesproken over de prestaties van Verstappen bij Red Bull. De Fransman gaat verder met zijn mooie verhaal: "Max laat zien hoe ze de beste kunnen worden van iedereen. Ik denk dat we waarschijnlijk nog jaren nodig zullen hebben, en misschien wel nog veel meer, om te begrijpen hoe groot de stempel is die hij heeft gedrukt op deze sport."

Voor Verstappen was de Hongaarse Grand Prix een belangrijk moment in zijn loopbaan. Het was namelijk zijn tweehonderdste Grand Prix voor Red Bull. Alleen Lewis Hamilton heeft meer races gereden voor één team.

F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.033

    Mekies: "Verstappen laat kinderen dromen"

    Als hij zijn helm afzet gaan de kinderen niet meer naar bed.
    Stel je voor zeg, die kinderen janken alles aan elkaar.

    Mama: "Zeg Jantje, waarom ga jij niet slapen vraagt mama aan Jantje die ligt te krijsen op bed"

    Jantje: "Ik ben bang dat ik over Max droom"

    Mama: "Kom Jantje, dat gedrocht komt jou niet halen hoor"

    Jantje: "En toch ben ik er niet gerust op mama"

    Jantje is 'n jongen van 18 jaar......zo'n impact heeft de lelijkheid van Max!

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 16:30
  • Larry Perkins

    Posts: 59.019

    Je kunt heel wat artikeltjes maken van een filmpje van 12,54 minuten...

    https://youtu.be/Oih0M79hVxc

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 18:58

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar