user icon
icon

'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'
  • Gepubliceerd op 09 aug 2025 07:36
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 'gewoon' voor Red Bull Racing rijdt. Voor 2027 lijken alle opties nog open te liggen, en volgens Johnny Herbert is dat slecht nieuws voor de toekomst van Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Wekenlang ging het over deze verhalen, en Mercedes-teambaas Toto Wolff had ook daadwerkelijk gesprekken gevoerd met Verstappen. De regerend wereldkampioen blijft echter bij Red Bull, en bij de Oostenrijkse renstal hebben ze er alle vertrouwen in dat hij zijn contract gaat uitdienen. Hij beschikt immers over een deal tot en met 2028.

Meer over Mercedes Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

6 aug
 Paniek bij Mercedes: team organiseert grote spoedvergadering

Paniek bij Mercedes: team organiseert grote spoedvergadering

28 jul

Twee potentiële zitjes voor Verstappen

Voormalig Formule 1-coureur en oud-steward Johnny Herbert denkt daar iets anders over. Bij Grosvenor Casino legt hij dat uit: "Op dit moment zijn er twee potentiële zitje voor 2027: Aston Martin en Mercedes. Kimi maakt niet per se een verpletterende indruk. Hij heeft het lastig. Hij begon wel oké, maar is langzamerhand afgegleden."

"Dit terwijl Gabriel Bortoleto steeds sterker en sterker is geworden. Dat is echt een compleet ander verhaal. Hij laadt het niet zien. Het is echt een ontzettend groot vraagteken. Waar zijn de prestaties die een hoop mensen, met Toto voorop, hadden verwacht? Het gebeurt gewoon niet. George vernietigt hem. Het begint steeds lastiger te worden."

Antonelli in de problemen?

Herbert begrijpt echter ook wel dat Antonelli nog een jonge hond is: "Maar denk nog eens terug aan Max toen hij begon. Jong zijn is geen probleem. Het probleem is de mentale capaciteit om alle druk te absorberen van de auto, het team, de media en alles door omheen."

"Het is net alsof volgend jaar een shoot-out wordt tussen George en Kimi voor dat ene stoeltje, wanneer Max daarheen gaat. Dat is eigenlijk voor Aston Martin ook zo, tenzij Red Bull met iets heel speciaals komt. Het is dus op veel gebieden echt een slimme zet van Max. Iedereen wil hem in zijn team. Als Mercedes dus ka laten zien dat zij het te kloppen team zijn, dan zullen ze ruimte gaan maken. Iemand is dan het haasje, en ik denk dat het Kimi is."

F1FAN76

Posts: 1.222

Ik begon me, na ong een week geen berichten te hebben gelezen over Verstappen zijn toekomst, toch wat zorgen te maken. Fijn dat er nu eindelijk weer een bericht over is!

  • 18
  • 9 aug 2025 - 07:49
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 961

    ☕😎

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 07:42
  • F1FAN76

    Posts: 1.222

    Ik begon me, na ong een week geen berichten te hebben gelezen over Verstappen zijn toekomst, toch wat zorgen te maken. Fijn dat er nu eindelijk weer een bericht over is!

    • + 18
    • 9 aug 2025 - 07:49
    • skibeest

      Posts: 1.858

      Het is de zomerperiode hè, dan komen de berichten wat trager. Ook de schrijvert gaat dan aan het bier

      • + 3
      • 9 aug 2025 - 07:56
    • snailer

      Posts: 29.037

      Zal wel zuur en lauw bier zijn gok ik

      • + 4
      • 9 aug 2025 - 08:02
    • snailer

      Posts: 29.037

      Owww. En ik bedoel de schrijvert, he. Dat die lauw en zuur bier tot zich neemt.

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 08:02
    • DenniSNL1980

      Posts: 280

      Ach nog maar een jaartje, dan zijn de geruchten voorbij en gaan we over naar de geruchten voor 2028.

      • + 4
      • 9 aug 2025 - 09:11
  • snailer

    Posts: 29.037

    Ik zag gokker Herbert staan.... Ik dacht: Laat maar.

    • + 7
    • 9 aug 2025 - 08:01
    • schwantz34

      Posts: 40.610

      Laadt maar zitten!

      • + 6
      • 9 aug 2025 - 11:51
    • TheStijg

      Posts: 3.984

      Wedden dat Max volgend jaar niet voor Mercedes rijdt…? Oeps…. Gaat me geld kosten.

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 14:29
  • Mokaraa

    Posts: 32

    Het houdt niet op, niet vanzelf... Wel grappig, de gaat richting VER zit diep bij de Britten, zeker dankzij 2021, maar als men over VER roddelt, zijn het vooral Britse roddelaars juist...

    • + 1
    • 9 aug 2025 - 09:15
    • Mokaraa

      Posts: 32

      Nondenju, ik kan écht niet typen, gaat is dus haat.

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 09:17
    • Beemerdude

      Posts: 8.298

      @Mokara; of het haat is betwijfel ik, het is meer de constante wetenschap dat Verstappen in welke auto dan ook altijd de gevaarlijkste kandidaat is om het de thee drinkers erg lastig te maken.

      • + 2
      • 9 aug 2025 - 09:58
    • gridiron

      Posts: 2.730

      Voor het moment alvast niet in een RedBull @Beemerdude

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 12:08
  • Larry Perkins

    Posts: 59.004

    Liever een interessant filmpje bekijken? Veel plezier...

    What Makes Max Verstappen One Of The F1 Greats? | Behind The Charge
    (12,54 minuten)

    https://youtu.be/Oih0M79hVxc

    • + 2
    • 9 aug 2025 - 10:12
  • MrStef85

    Posts: 6.524

    Die gast geeft ook alleen maar interviews aan goksites.

    • + 2
    • 9 aug 2025 - 10:41
  • Lulham

    Posts: 358

    "Hij laadt het niet zien."

    Mijn hemel.

    • + 5
    • 9 aug 2025 - 11:48
  • spiked1964

    Posts: 18

    Weet je,ik wordt zo moe van mensen zoals Johnny HERPES.....

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 14:03
    • TheStijg

      Posts: 3.984

      Jij denkt na “laadt”, ik “wordt”…? ;-)

      • + 0
      • 9 aug 2025 - 14:31
  • Rode Stier 33

    Posts: 862

    Na 'Johnny Herbert' ben ik gestopt met lezen 😎

    • + 0
    • 9 aug 2025 - 14:24

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar