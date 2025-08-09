'Verstappen gaat Antonelli opvolgen bij Mercedes'

Max Verstappen maakte in Hongarije bekend dat hij in 2026 'gewoon' voor Red Bull Racing rijdt. Voor 2027 lijken alle opties nog open te liggen, en volgens Johnny Herbert is dat slecht nieuws voor de toekomst van Andrea Kimi Antonelli.

Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Wekenlang ging het over deze verhalen, en Mercedes-teambaas Toto Wolff had ook daadwerkelijk gesprekken gevoerd met Verstappen. De regerend wereldkampioen blijft echter bij Red Bull, en bij de Oostenrijkse renstal hebben ze er alle vertrouwen in dat hij zijn contract gaat uitdienen. Hij beschikt immers over een deal tot en met 2028.

Twee potentiële zitjes voor Verstappen

Voormalig Formule 1-coureur en oud-steward Johnny Herbert denkt daar iets anders over. Bij Grosvenor Casino legt hij dat uit: "Op dit moment zijn er twee potentiële zitje voor 2027: Aston Martin en Mercedes. Kimi maakt niet per se een verpletterende indruk. Hij heeft het lastig. Hij begon wel oké, maar is langzamerhand afgegleden."

"Dit terwijl Gabriel Bortoleto steeds sterker en sterker is geworden. Dat is echt een compleet ander verhaal. Hij laadt het niet zien. Het is echt een ontzettend groot vraagteken. Waar zijn de prestaties die een hoop mensen, met Toto voorop, hadden verwacht? Het gebeurt gewoon niet. George vernietigt hem. Het begint steeds lastiger te worden."

Antonelli in de problemen?

Herbert begrijpt echter ook wel dat Antonelli nog een jonge hond is: "Maar denk nog eens terug aan Max toen hij begon. Jong zijn is geen probleem. Het probleem is de mentale capaciteit om alle druk te absorberen van de auto, het team, de media en alles door omheen."

"Het is net alsof volgend jaar een shoot-out wordt tussen George en Kimi voor dat ene stoeltje, wanneer Max daarheen gaat. Dat is eigenlijk voor Aston Martin ook zo, tenzij Red Bull met iets heel speciaals komt. Het is dus op veel gebieden echt een slimme zet van Max. Iedereen wil hem in zijn team. Als Mercedes dus ka laten zien dat zij het te kloppen team zijn, dan zullen ze ruimte gaan maken. Iemand is dan het haasje, en ik denk dat het Kimi is."