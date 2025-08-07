Gedrag van Hamilton zorgt voor irritatie: "Zorg voor duidelijkheid!"

user icon
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 17:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton maakte afgelopen weekend in Hongarije een terneergeslagen indruk. De Brit stelde zelfs dat Ferrari misschien een andere coureur nodig heeft. Hij zorgt hiermee voor irritatie, en Ralf Schumacher stelt dat Hamilton nu voor duidelijkheid moet gaan zorgen.

Hamilton is niet bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. In Hongarije beleefde hij een nieuw dieptepunt, en ging het al mis in de kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam niet door Q2 heen, en gaf daarna een opmerkelijk interview. Hij stelde dat hij nutteloos was en dat Ferrari maar op zoek moet gaan naar een andere coureur.

In de race kwam Hamilton ook niet goed voor de dag, en kwam hij slechts als twaalfde over de streep. Hij droop teleurgesteld af, en kwam ook niet opdagen bij een gesprek met de stewards over een incident met Max Verstappen.

Grote verrassing

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat hij deze woorden van Hamilton niet zag aankomen: "Het is een verrassing. Ik weet ook niet precies wat ik hiervan moet denken. Aan de ene kant waardeer ik zijn eerlijkheid, maar aan de andere kant is het soms ook best theatraal. Je merkt dat hij het ook een beetje zat begint te worden om telkens met een nieuw excuses te komen."

"Ik bedoel, ik zag laatst iets op Instagram nog iets voorbij komen bij een ander medium, waar hij opnieuw bevestigde dat hij zijn woorden serieus bedoelt. Dat Ferrari misschien op zoek moet gaan naar een nieuwe coureur. Dan moet je je natuurlijk ook niet verbazen als iedereen over gaat praten."

Hamilton moet voor duidelijkheid zorgen

Het maakt Schumacher niet uit wat Hamilton gaat doen, hij vindt wel dat de Brit snel voor duidelijkheid moet zorgen: "Vanuit mijn oogpunt zou ik zeggen: 'Oké ik hang mijn helm aan de wilgen, ik kan en wil dit niet meer. Mijn teamgenoot vecht om pole positions. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Ik maak plaats voor een jonge gast'."

"Je kan ook zeggen: 'Ik ga er nu helemaal voor. Ik wil dit koste wat het kost'. Dan stoppen al die vragen ook en dan hoeven wij er niet meer constant over te speculeren."

jd2000

Posts: 7.210

Hoezo,hij zorgt toch voor duidelijkheid? Hij zegt zelf dat ie niets waard is

  • 3
  • 7 aug 2025 - 17:41
Reacties (9)

  • jd2000

    Posts: 7.210

    Hoezo,hij zorgt toch voor duidelijkheid? Hij zegt zelf dat ie niets waard is

    • + 3
    • 7 aug 2025 - 17:41
  • Larry Perkins

    Posts: 58.976

    Belangrijker nieuws...

    Hungarian GP 2025 | Highlights | Comedy on F1 racing
    (Lollipopman, 5,43 minuten)

    https://youtu.be/XTWDZVIveIc

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 17:56
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.260

    Ralf en z’n persoonlijke vete tegen Lewis. Zo negatief was hij nooit op dat ‘waardeloze’ neefje van hem. Misschien is hij beetje boos op Lewis ivm zn broer. Ik ben overigens wel een beetje klaar met dat gejank van Ralf over Hamilton.

    • + 3
    • 7 aug 2025 - 18:16
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      Als Ralf eens een grote klomp irritatie wil zien, moet hij eens kijken wat er in zijn schoenen zit...

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 18:20
    • snailer

      Posts: 29.013

      Moet hij enorme schoenen aantrekken willen daar klompen in passen.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:36
  • Kampsie

    Posts: 1.478

    Im moet niks van Hamilton hebben, maar trek Ralf nog slechter ( nee Larry en ouwe, ik ga hem niet trekken)

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 19:18
  • schwantz34

    Posts: 40.604

    Als Lewis na de zomerstop niet heel rap uit zijn zwarte gat weet kruipen, zien we Ham echt niet meer terug in 26!

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 22:26
  • Supa

    Posts: 2.608

    Praatjes vullen geen gaatjes... al eindigt Hamilton de rest van zijn carriere als laatste, hij blijft de absolute GOAT net als Schumacher. De rest komt niet eens in de buurt.

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 22:33
    • schwantz34

      Posts: 40.604

      Lewis mag de veters van Schumi nog niet eens strikken man, die had een drive en werklust waar elk steigerend peerd op aarde nog steeds de hik van heeft. Vergeleken met hem is Lewis nycks meer of minder dan een mekkerende geit die n.b zichzelf de goatste allertijden noemt, maar tegelijkertijd week na week de handdoek gooit en openlijk twijfelt aan zijn kunnen! Hoe over het paard getild ben je dan, als je (op een sprintraceje na) nog geen deuk in een pakkie boter hebt weten te rijden?

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 23:58

