Gedrag van Hamilton zorgt voor irritatie: "Zorg voor duidelijkheid!"

Lewis Hamilton maakte afgelopen weekend in Hongarije een terneergeslagen indruk. De Brit stelde zelfs dat Ferrari misschien een andere coureur nodig heeft. Hij zorgt hiermee voor irritatie, en Ralf Schumacher stelt dat Hamilton nu voor duidelijkheid moet gaan zorgen.

Hamilton is niet bezig met het beste seizoen uit zijn loopbaan. In Hongarije beleefde hij een nieuw dieptepunt, en ging het al mis in de kwalificatie. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam niet door Q2 heen, en gaf daarna een opmerkelijk interview. Hij stelde dat hij nutteloos was en dat Ferrari maar op zoek moet gaan naar een andere coureur.

In de race kwam Hamilton ook niet goed voor de dag, en kwam hij slechts als twaalfde over de streep. Hij droop teleurgesteld af, en kwam ook niet opdagen bij een gesprek met de stewards over een incident met Max Verstappen.

Grote verrassing

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt in de podcast Backstage Boxengasse dat hij deze woorden van Hamilton niet zag aankomen: "Het is een verrassing. Ik weet ook niet precies wat ik hiervan moet denken. Aan de ene kant waardeer ik zijn eerlijkheid, maar aan de andere kant is het soms ook best theatraal. Je merkt dat hij het ook een beetje zat begint te worden om telkens met een nieuw excuses te komen."

"Ik bedoel, ik zag laatst iets op Instagram nog iets voorbij komen bij een ander medium, waar hij opnieuw bevestigde dat hij zijn woorden serieus bedoelt. Dat Ferrari misschien op zoek moet gaan naar een nieuwe coureur. Dan moet je je natuurlijk ook niet verbazen als iedereen over gaat praten."

Hamilton moet voor duidelijkheid zorgen

Het maakt Schumacher niet uit wat Hamilton gaat doen, hij vindt wel dat de Brit snel voor duidelijkheid moet zorgen: "Vanuit mijn oogpunt zou ik zeggen: 'Oké ik hang mijn helm aan de wilgen, ik kan en wil dit niet meer. Mijn teamgenoot vecht om pole positions. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Ik maak plaats voor een jonge gast'."

"Je kan ook zeggen: 'Ik ga er nu helemaal voor. Ik wil dit koste wat het kost'. Dan stoppen al die vragen ook en dan hoeven wij er niet meer constant over te speculeren."