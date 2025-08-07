Red Bull weigert te reageren op zorgwekkende claim van Verstappen

Max Verstappen eindigde de eerste seizoenshelft met een rampzalig resultaat in de Grand Prix van Hongarije. Hij kwam slechts als negende over de streep, en denkt niet dat hij dit jaar nog een race kan winnen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies ontwijkt vragen over dit onderwerp.

Verstappen schreef eerder dit jaar de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander probeerde de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris regelmatig ui te dagen, maar de papajakleurige bolides zijn simpelweg te snel. Daarnaast kampt Red Bull zelf ook met de nodige problemen, zoals duidelijk werd in Hongarije.

Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelden daar met hun wagens. Verstappen baalde als een stekker, en stelde dat hij niet verwacht dat hij dit seizoen onder normale omstandigheden nog een race gaat winnen.

Mekies maakt zich minder zorgen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd met die woorden geconfronteerd. Hij praatte echter om de vraag heen tegenover de internationale media: "Het was een zwaar weekend. Ik denk niet dat wat je hebt gezien, representatief is voor waar de auto staat. We accepteren het feit dat we waarschijnlijk niet erg sterk zijn op circuits als deze, maar wat we tijdens de race hebben gezien, was heel erg vreemd."

"Er bestaat geen twijfel over dat de McLarens veel sneller zijn, kijk maar naar wat er op Spa gebeurde. Max kon daar op zaterdag meedoen en iedereen te verrassen in de sprintrace. Laten we eerst maar afwachten, en het seizoen is nog lang. Al zal de ontwikkeling van de auto wel sterk gaan vertragen of zal die vrijwel minimaal zijn."

Red Bull geeft niet op

Mekies blijft in ieder geval strijdbaar: "Vanaf nu kunnen we nog veel gaan leren, zoals dit weekend ook heeft laten zien. Hoe moeilijk en ongemakkelijk het ook is, je leert om fundamentele wijze door dit soort weekenden. Het is beter om ze vroeg te hebben, en we zullen gaan leren. Als we dankzij dit soort weekenden wat meer uit de auto kunnen halen, dan kunnen we hopelijk beter vechten."