user icon
icon

Red Bull weigert te reageren op zorgwekkende claim van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull weigert te reageren op zorgwekkende claim van Verstappen
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 16:46
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen eindigde de eerste seizoenshelft met een rampzalig resultaat in de Grand Prix van Hongarije. Hij kwam slechts als negende over de streep, en denkt niet dat hij dit jaar nog een race kan winnen. Red Bull-teambaas Laurent Mekies ontwijkt vragen over dit onderwerp.

Verstappen schreef eerder dit jaar de Grands Prix van Japan en Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander probeerde de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris regelmatig ui te dagen, maar de papajakleurige bolides zijn simpelweg te snel. Daarnaast kampt Red Bull zelf ook met de nodige problemen, zoals duidelijk werd in Hongarije.

Meer over Red Bull Racing Uitslag sprintkwalificatie op losse schroeven door onderzoeken naar Russell en Tsunoda

Uitslag sprintkwalificatie op losse schroeven door onderzoeken naar Russell en Tsunoda

25 jul
 Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug

Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda worstelden daar met hun wagens. Verstappen baalde als een stekker, en stelde dat hij niet verwacht dat hij dit seizoen onder normale omstandigheden nog een race gaat winnen.

Mekies maakt zich minder zorgen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies werd met die woorden geconfronteerd. Hij praatte echter om de vraag heen tegenover de internationale media: "Het was een zwaar weekend. Ik denk niet dat wat je hebt gezien, representatief is voor waar de auto staat. We accepteren het feit dat we waarschijnlijk niet erg sterk zijn op circuits als deze, maar wat we tijdens de race hebben gezien, was heel erg vreemd."

"Er bestaat geen twijfel over dat de McLarens veel sneller zijn, kijk maar naar wat er op Spa gebeurde. Max kon daar op zaterdag meedoen en iedereen te verrassen in de sprintrace. Laten we eerst maar afwachten, en het seizoen is nog lang. Al zal de ontwikkeling van de auto wel sterk gaan vertragen of zal die vrijwel minimaal zijn."

Red Bull geeft niet op

Mekies blijft in ieder geval strijdbaar: "Vanaf nu kunnen we nog veel gaan leren, zoals dit weekend ook heeft laten zien. Hoe moeilijk en ongemakkelijk het ook is, je leert om fundamentele wijze door dit soort weekenden. Het is beter om ze vroeg te hebben, en we zullen gaan leren. Als we dankzij dit soort weekenden wat meer uit de auto kunnen halen, dan kunnen we hopelijk beter vechten."

Larry Perkins

Posts: 58.976

Klopt, maar als Mekies zegt: "Het is beter om ze vroeg te hebben", dan praat hij bezijden de waarheid, die problemen zijn er al veel langer, Max heeft die al zo vaak benoemd, in Hongarije waren ze nu alleen nog wat groter...

  • 5
  • 7 aug 2025 - 17:06
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2025

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Abeltje

    Posts: 321

    Lees/hoor zijn uitspraken liever dan die van Horner. Horner praatte altijd overal omheen
    en verbloemde heel veel.

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 16:55
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      Klopt, maar als Mekies zegt: "Het is beter om ze vroeg te hebben", dan praat hij bezijden de waarheid, die problemen zijn er al veel langer, Max heeft die al zo vaak benoemd, in Hongarije waren ze nu alleen nog wat groter...

      • + 5
      • 7 aug 2025 - 17:06
    • Abeltje

      Posts: 321

      Ik weet niet of hij dat werkelijk zo gezegd heeft. Het komt uit de podcast The Inside Line. De andere quotes daaruit op andere sites waren juist en to the point en praatte hij nergens omheen. Ik zou na moeten kijken of hij dit werkelijk zo gezegd heeft/of het goed vertaald is.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 17:24
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      Heb je een link naar die podcast @Abeltje?
      Ik kon die niet vinden...

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 17:37
    • Abeltje

      Posts: 321

      Ik heb nog niets beluisterd. Geen idee of het hier ergens te vinden is, maar ik las dat Mekies te gast was bij The Inside Line.
      https://www.youtube(.)com/@insidelinef1/videos

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 17:47
    • Pietje Bell

      Posts: 30.314

      Heren: Dit komt van de Engelse MS site:

      Why Red Bull believes Max Verstappen is wrong to say he won't win again in F1 2025

      Ed Hardy
      Ronald Vording
      Published: Aug 4, 2025, 3:47 PM

      “The season is still very long. Even if car development is going to heavily slow down or is pretty much going to be minimum from now on, we still have a lot of things we can learn, as this weekend showed.

      “And through that, as difficult and as uncomfortable as it is, fundamentally you learn through these sorts of weekends. So better to have them early on.

      “We will learn and if we are able to extract a bit more of the car, thanks to weekends like today, then hopefully we can put up a better fight.”

      Het was geschreven door de Nederlandse Ronald Vording. Geen idee of hij het van The Insideline heeft of de verzamelde pers, want dat staat nergens beschreven. Heb op de Ned site niets kunnen vinden hierover.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:43
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      What ever, hoe dan ook, dan geldt nog steeds mijn eerste reactie @Pietje.

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 19:03
    • Pietje Bell

      Posts: 30.314

      Ben het met je eens hoor @Larry. Ik heb met dat artikel even aangegeven wat Mekies gezegd heeft, de Engelse woorden. Neem aan dat het klopt hoe het daar wordt weergegeven..

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 19:12
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      👍

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 19:22
  • snailer

    Posts: 29.013

    Verstappen denkt het, wat in het Nederlands volgens mij vertekent dat Verstappen het vermoed. Laat me graag corrigeren door de Nederlanders onder ons.

    In ieder geval is het geen claim. Een claim is vrij permanent.

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 16:56
    • Freek-Willem

      Posts: 6.112

      Denken en vermoeden lopen in elkaar over. Je kunt het ook een mening noemen. Alleen denk ik dat Max het bij het rechte eind heeft met zijn 'claim'. Ik Ie RBF nog niet snel het lek boven hebben

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:21
  • f1 benelux

    Posts: 4.184

    "Hoe moeilijk en ongemakkelijk het ook is, je leert om fundamentele wijze door dit soort weekenden. Het is beter om ze vroeg te hebben, en we zullen gaan leren." ...

    Als ze zo denken bij RBR, komt er niets van ...







    Zo ..

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 16:58
  • Larry Perkins

    Posts: 58.976

    Wie moeten we serieus nemen, iemand die de RB21 nog maar net leert kennen (ook al is hij engineer) of iemand die al jaren met (de evoluties van) de RB rijdt...
    (dit is een retorische vraag)

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 16:59
    • Freek-Willem

      Posts: 6.112

      Je hebt geen vraagteken gebruikt @larry. Dus het is gewoon een filosofie die je hier neer plempt 🤔😉

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 18:22
    • Larry Perkins

      Posts: 58.976

      Socrates, Aristoteles, Spinoza, Kant, Nietzsche en Perkins... Wie kent ze niet?

      • + 3
      • 7 aug 2025 - 18:28
    • nr 76

      Posts: 6.755

      Ik kende ze allemaal als eerste.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 19:46

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.213
  • Podiums 117
  • Grand Prix 223
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar