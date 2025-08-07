user icon
icon

Oud-sponsor van Max Verstappen veroordeeld tot twee jaar celstraf

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Oud-sponsor van Max Verstappen veroordeeld tot twee jaar celstraf
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 14:39
  • comments 13
  • Door: Bob Plaizier

Oud-coureur en voormalig sponsor van Max Verstappen Frits van Eerd is veroordeeld tot twee jaar celstraf. De voormalig topman van supermarktketen Jumbo heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer witwaspraktijken. Van Eerd lag hierdoor al geruime tijd onder vuur.

Van Eerd was met supermarktketen een bekend gezicht in de autosportwereld. Hij nam met zijn eigen raceteams deel aan de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans, en was ook een sponsor van veel Nederlandse coureurs. Hij werkte ook samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, en organisatie speciale evenementen op het circuit van Jumbo.

Meer over Max Verstappen Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

Norris maakt zich grote zorgen over Verstappen

1 aug
 Goed nieuws voor Verstappen: Red Bull vindt oorzaak van fundamentele problemen

Goed nieuws voor Verstappen: Red Bull vindt oorzaak van fundamentele problemen

3 aug

De logo's van Jumbo waren jarenlang te zien op de helm van Verstappen. Nadat Van Eerd onder vuur kwam te liggen, trok Jumbo zich terug uit de sportwereld. De logo's van de supermarktketen verdwenen eind 2023 definitief van de helm van Verstappen.

Witwaszaak

Van Eerd kwam in 2022 onder vuur te liggen toen er bij een inval 4,5 ton aan contant geld in zijn huis werd gevonden. Hij bleek een verdachte te zijn in een grote witwaszaak met sponsorcontracten en motoren door de autohandelaar Theo E. Nadat dit bekend werd legde Van Eerd zijn taken neer, maar verscheen hij begin dit jaar nog wel aan de start van de Dakar Rally, waar hij reed met een klassieke Audi Quattro.

Celstraf van twee jaar

Vandaag veroordeelde de rechtbank in Groningen Van Eerd tot een celstraf van twee jaar. Ze stellen dat Van Eerd zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken, en dat hij door valsheid in geschrifte zelfs zijn eigen bedrijf heeft opgelicht. De rechter vond de uitleg van Van Eerd dat hij zoveel geld in huis had omdat hij een vermogend man is met een dure racehobby, niet geloofwaardig.

Volgens de rechter is er geen andere conclusie mogelijk dat het aangetroffen geld uit enig misdrijf afkomstig is.

iOosterbaan

Posts: 2.022

ja ga ff lekker een oordeel vellen op 2 regeltjes van een F1 website....denk dat de rechter iets meer bewijs had dan wat hierboven beschreven staat.

  • 5
  • 7 aug 2025 - 14:59
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 959

    Dus de oud sponser is niet veroordeeld dat was Jumbo 😎

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 14:49
  • John6

    Posts: 10.949

    Volgens de rechter is er geen andere conclusie mogelijk dat het aangetroffen geld uit enig misdrijf afkomstig is.

    Ik heb het niet echt gevolgd, maar de rechter weet het dus ook niet zeker, althans als ik het zo lees.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 14:51
    • iOosterbaan

      Posts: 2.022

      ja ga ff lekker een oordeel vellen op 2 regeltjes van een F1 website....denk dat de rechter iets meer bewijs had dan wat hierboven beschreven staat.

      • + 5
      • 7 aug 2025 - 14:59
    • Maximo

      Posts: 9.528

      Alles maar dan ook werkelijk alles rammelde aan die man zijn uitleg.

      Opsluiten die kerel, geen vrijbrief voor rijke lui om maar boven de wet te leven.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:28
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.014

    Ik had 'n jaartje straf verwacht.
    Ik vind 2 jaar wel 'n jumbo straf hoor.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 14:51
  • jd2000

    Posts: 7.206

    Arme Frits, koelkast vol met geld, 2 jaar cel. Ondergetekende, koelkast vol met bier en genieten aan de zuidkust.

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 15:16
    • Joeppp

      Posts: 8.006

      Gaat ie zelf de koelcel in.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:21
  • Leclerc Fan

    Posts: 3.834

    Halo Jumbo....

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 15:22
  • meister

    Posts: 4.041

    2 jaar cel
    Je kunt beter een vrouw verkrachten of iemand dronken dood rijden dan krijg je nog minder.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 15:29
    • jd2000

      Posts: 7.206

      Minimum straf verkrachting is 12 jaar. Dronken doodrijden, straffen variabel met maximaal 12 jaar. Dus.......

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:36
    • schwantz34

      Posts: 40.602

      Gooi die glazen bol ook maar in de (glas)bak!

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:41
    • jd2000

      Posts: 7.206

      Herstel minimum moet maximum zijn. Dan nog klopt praten uit de onderbuik niet met de feiten.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 15:45
  • schwantz34

    Posts: 40.602

    Wtf, 2 jaar nycks doen? Ik voel een nieuw forumlid aankomen! ;)

    • + 1
    • 7 aug 2025 - 15:38

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar