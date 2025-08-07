Oud-sponsor van Max Verstappen veroordeeld tot twee jaar celstraf

Oud-coureur en voormalig sponsor van Max Verstappen Frits van Eerd is veroordeeld tot twee jaar celstraf. De voormalig topman van supermarktketen Jumbo heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan onder meer witwaspraktijken. Van Eerd lag hierdoor al geruime tijd onder vuur.

Van Eerd was met supermarktketen een bekend gezicht in de autosportwereld. Hij nam met zijn eigen raceteams deel aan de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans, en was ook een sponsor van veel Nederlandse coureurs. Hij werkte ook samen met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, en organisatie speciale evenementen op het circuit van Jumbo.

De logo's van Jumbo waren jarenlang te zien op de helm van Verstappen. Nadat Van Eerd onder vuur kwam te liggen, trok Jumbo zich terug uit de sportwereld. De logo's van de supermarktketen verdwenen eind 2023 definitief van de helm van Verstappen.

Witwaszaak

Van Eerd kwam in 2022 onder vuur te liggen toen er bij een inval 4,5 ton aan contant geld in zijn huis werd gevonden. Hij bleek een verdachte te zijn in een grote witwaszaak met sponsorcontracten en motoren door de autohandelaar Theo E. Nadat dit bekend werd legde Van Eerd zijn taken neer, maar verscheen hij begin dit jaar nog wel aan de start van de Dakar Rally, waar hij reed met een klassieke Audi Quattro.

Celstraf van twee jaar

Vandaag veroordeelde de rechtbank in Groningen Van Eerd tot een celstraf van twee jaar. Ze stellen dat Van Eerd zich schuldig heeft gemaakt aan witwaspraktijken, en dat hij door valsheid in geschrifte zelfs zijn eigen bedrijf heeft opgelicht. De rechter vond de uitleg van Van Eerd dat hij zoveel geld in huis had omdat hij een vermogend man is met een dure racehobby, niet geloofwaardig.

Volgens de rechter is er geen andere conclusie mogelijk dat het aangetroffen geld uit enig misdrijf afkomstig is.