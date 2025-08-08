user icon
Ecclestone lacht Hamilton uit: "De Safety Car wint nog eerder een race"
  • Gepubliceerd op 08 aug 2025 07:36
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton is bezig met een tegenvallend seizoen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn draai bij Ferrari nog niet gevonden, en dat levert hem veel kritiek op. Bernie Ecclestone vuurt nu weer wat felle woorden af in de richting van Hamilton.

In de laatste race voor de zomerstop in Hongarije beleefde Hamilton een nieuw dieptepunt. In de kwalificatie viel hij al af in Q2, waarna hij stelde dat hij nutteloos was en dat Ferrari maar een andere coureur moest aanwijzen. In de race kwam hij op een kleurloze twaalfde plek over de streep, en besloot hij na afloop een hoorzitting bij de stewards over een incident met Max Verstappen over te slaan.

Ecclestone blijft kritisch

Hamiltons tegenvallende eerste seizoenshelft levert hem bakken met kritiek op. Veel kenners vragen zich af wat er aan de hand is met Hamilton, terwijl voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone in de afgelopen dagen veelvuldig pleitte voor een vervroegd pensioen. Hij liet geen kans onbenut om uit te leggen dat Hamilton gewoon moet stoppen, en dat hij zich zorgen maakt over diens veiligheid.

'Safety Car wint nog eerder een race'

Hamilton ontvangt nu weer een flinke lading kritiek van Ecclestone. De 94-jarige Brit verwacht dat Hamilton geen achtste titel meer gaat pakken. In gesprek met het Duitse F1-Insider doet Ecclestone een opvallende uitspraak over Hamilton: "De kans dat de Safety Car een race gaat winnen, is groter dan dat Hamilton opnieuw wereldkampioen gaat worden."

Hamilton moet tot rust komen

Hamilton zal de zomerstop nu gaan gebruiken om even goed tot rust te komen. De Brit heeft in de eerste seizoenshelft nog geen enkele keer op het podium gestaan, al wist hij wel de sprintrace in China te winnen. Dat was direct het enige hoogtepunt van Hamiltons eerste halfjaar in dienst van Ferrari. Hij staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 WK-punten achter zijn naam.

Regenrace

Posts: 1.924

Het is te laat voor een vervroegd pensioen.

  • 1
  • 8 aug 2025 - 09:42
F1 Nieuws Lewis Hamilton Bernie Ecclestone Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Regenrace

    Posts: 1.925

    Het is te laat voor een vervroegd pensioen.

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 09:42
    • Sauber

      Posts: 395

      Voor Bernie?

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 10:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.020

    Lewis is zijn motivatie helemaal kwijt.
    Na de zomer moet hij zich opgeladen hebben, anders zal hij toch de handdoek in de..... paddock moeten gooien.
    Hopelijk gaat dat nog niet gebeuren, want 'n opgeladen Lewis laat nog mooie dingen zien.

    • + 1
    • 8 aug 2025 - 09:48
    • Regenrace

      Posts: 1.925

      Zo slecht is het overigens ook niet. Ter relativering: Leclerc staat 5e, Hamilton 6e. Vettel eindigde in zijn laatste jaar 5 plaatsen achter Leclerc.

      Zijn kwalificaties zijn ver onder de maat maar hij heeft leuke inhaalraces.
      zijn echte probleem is vooral gebrek aan realiteitszin. Hammie heeft een zwaarmoedig karakter en gaat gebukt onder de last van zijn eigen legacy.
      Hij moet gewoon leren realistisch te zijn. Schymacher ging er opmerkelijk relaxter mee om. De enige die werkelijk mag treuren is Ferrari want dat heeft dure een kat in de zak gekocht.

      • + 0
      • 8 aug 2025 - 10:01
  • Duffeling

    Posts: 175

    Veel tekst voor een quote van één zin.

    • + 0
    • 8 aug 2025 - 11:37

