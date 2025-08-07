user icon
icon

Haas zet opmerkelijke stap met F1-debuut voor grote kampioen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Haas zet opmerkelijke stap met F1-debuut voor grote kampioen
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 10:46
  • comments 0
  • Door: Bob Plaizier

Voor het team van Haas is de zomerstop nog niet begonnen. Ze zijn deze week aanwezig in Japan, waar ze een heel bijzondere TPC-test afwerken. Vandaag laten ze een opvallende coureur debuteren, tot enthousiasme van de Japanse fans.

Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden. Voor veel teams en coureurs begon op maandag de zomerstop, maar er zijn uitzonderingen. Meerdere teams bleven hangen in Hongarije om een bandentest af te werken voor Pirelli. Bij het team van Haas pakten ze hun koffers, en stapten ze in het vliegtuig naar Japan. Daar werken ze een bijzondere TPC-test af, op een bijzonder circuit.

Meer over Haas F1 Bearman mikt op nieuw succes met Haas-upgrade in België

Bearman mikt op nieuw succes met Haas-upgrade in België

24 jul

Iconisch circuit

Normaal gesproken worden TPC-tests afgewerkt op circuits in Europa. Voor de teams is dit makkelijk, aangezien dit in de buurt is van hun fabrieken. Haas denkt daar anders over, en test deze week op de prachtige Fuji Speedway in Oyama. In 2007 en 2008 werd hier de Grand Prix van Japan verreden.

Bijzondere coureurs

Haas liet op woensdag reservecoureur Ryo Hirakawa rijden in de VF-23. De poorten van het circuit werden geopend, waardoor er veel Japanse fans naar de verrichtingen van hun held konden kijken. Ook teambaas Ayao Komatsu was aanwezig, en vandaag ziet hij toe hoe een opvallende coureur zijn F1-debuut maakt.

Vandaag is het namelijk de beurt aan de Japanse raceheld Sho Tsuboi. Hij is de regerend kampioen in de Super Formula, en wordt gezien als één van de beste coureurs uit Japan. Voor hem is het de eerste keer dat hij achter het stuur kruipt van een Formule 1-wagen, en bij Haas willen ze kijken tot wat hij in staat is.

Samenwerking met Toyota

Deze speciale test valt niet los te zien van de samenwerking met Toyota. Hirakawa rijdt in het WEC voor het Hypercar-team van Toyota, terwijl Tsuboi in de Super Formula rijdt met een door Toyota aangedreven auto. Het circuit van Fuji is daarnaast ook eigendom van Toyota. Sinds vorig jaar werkt de Japanse autogigant samen met Haas.

F1 Nieuws Haas

Reacties (0)

Login om te reageren

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 71.178 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar