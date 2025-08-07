Haas zet opmerkelijke stap met F1-debuut voor grote kampioen

Voor het team van Haas is de zomerstop nog niet begonnen. Ze zijn deze week aanwezig in Japan, waar ze een heel bijzondere TPC-test afwerken. Vandaag laten ze een opvallende coureur debuteren, tot enthousiasme van de Japanse fans.

Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden. Voor veel teams en coureurs begon op maandag de zomerstop, maar er zijn uitzonderingen. Meerdere teams bleven hangen in Hongarije om een bandentest af te werken voor Pirelli. Bij het team van Haas pakten ze hun koffers, en stapten ze in het vliegtuig naar Japan. Daar werken ze een bijzondere TPC-test af, op een bijzonder circuit.

Iconisch circuit

Normaal gesproken worden TPC-tests afgewerkt op circuits in Europa. Voor de teams is dit makkelijk, aangezien dit in de buurt is van hun fabrieken. Haas denkt daar anders over, en test deze week op de prachtige Fuji Speedway in Oyama. In 2007 en 2008 werd hier de Grand Prix van Japan verreden.

Bijzondere coureurs

Haas liet op woensdag reservecoureur Ryo Hirakawa rijden in de VF-23. De poorten van het circuit werden geopend, waardoor er veel Japanse fans naar de verrichtingen van hun held konden kijken. Ook teambaas Ayao Komatsu was aanwezig, en vandaag ziet hij toe hoe een opvallende coureur zijn F1-debuut maakt.

Vandaag is het namelijk de beurt aan de Japanse raceheld Sho Tsuboi. Hij is de regerend kampioen in de Super Formula, en wordt gezien als één van de beste coureurs uit Japan. Voor hem is het de eerste keer dat hij achter het stuur kruipt van een Formule 1-wagen, en bij Haas willen ze kijken tot wat hij in staat is.

Deze speciale test valt niet los te zien van de samenwerking met Toyota. Hirakawa rijdt in het WEC voor het Hypercar-team van Toyota, terwijl Tsuboi in de Super Formula rijdt met een door Toyota aangedreven auto. Het circuit van Fuji is daarnaast ook eigendom van Toyota. Sinds vorig jaar werkt de Japanse autogigant samen met Haas.