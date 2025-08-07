Palmer pleit voor straf Verstappen: "Dit is niet goed voor de sport"

Max Verstappen ontliep afgelopen weekend een straf in Hongarije. Hij moest zich bij de stewards melden na een duel met Lewis Hamilton, maar er werd geen actie ondernomen. Volgens Jolyon Palmer had er wel een straf moeten volgen, en hij stelt dat de status van de coureurs hier een rol bij speelde.

Verstappen belandde na zijn eerste pitstop in het verkeer. De Nederlander vocht zich naar voren, en kwam halverwege de race ook de Ferrari van Lewis Hamilton tegen. De Brit worstelde met zijn auto, en Verstappen zette een inhaalactie in. Hamilton schoot hierbij van de baan, en de stewards onderzochten of Verstappen hem van de baan had geforceerd.

Opvallend genoeg werd er pas ná de race een besluit genomen. Verstappen meldde zich bij de stewards, terwijl Hamilton af zag van zijn spreekrecht. Verstappen kreeg geen straf, en dat was volgens veel mensen logisch.

Palmer pleit voor straf Verstappen

Oud-coureur Jolyon Palmer denkt daar anders over. In zijn analyse voor F1 TV is hij namelijk kritisch: "De stewards vonden het prima, maar het was wel heel erg ambitieus. Hij zat er bij lange na niet ver genoeg naast. Ik ben verbaasd dat Max hiermee weg is gekomen. Voor mij leek het op een typische actie waarbij een coureur een ander buiten de baan duwt. Als Hamilton op de baan was gebleven, was hij over de kop gegaan of met grote snelheid in de bandenstapel geëindigd."

Het privilege van de kampioenen

Het feit dat het hier om twee wereldkampioenen ging, speelde volgens Palmer ook een rol. "Ik vermoed dat de status van de coureurs wel heeft meegespeeld en dat de stewards daardoor bang waren geworden om in te grijpen, zonder met beide mannen te hebben gesproken." Volgens Palmer had er direct een straf moeten volgen na het incident: "Dit is niet goed voor de sport."