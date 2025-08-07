user icon
Palmer pleit voor straf Verstappen: "Dit is niet goed voor de sport"

Palmer pleit voor straf Verstappen: "Dit is niet goed voor de sport"
  • Gepubliceerd op 07 aug 2025 07:36
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen ontliep afgelopen weekend een straf in Hongarije. Hij moest zich bij de stewards melden na een duel met Lewis Hamilton, maar er werd geen actie ondernomen. Volgens Jolyon Palmer had er wel een straf moeten volgen, en hij stelt dat de status van de coureurs hier een rol bij speelde.

Verstappen belandde na zijn eerste pitstop in het verkeer. De Nederlander vocht zich naar voren, en kwam halverwege de race ook de Ferrari van Lewis Hamilton tegen. De Brit worstelde met zijn auto, en Verstappen zette een inhaalactie in. Hamilton schoot hierbij van de baan, en de stewards onderzochten of Verstappen hem van de baan had geforceerd.

Opvallend genoeg werd er pas ná de race een besluit genomen. Verstappen meldde zich bij de stewards, terwijl Hamilton af zag van zijn spreekrecht. Verstappen kreeg geen straf, en dat was volgens veel mensen logisch.

Palmer pleit voor straf Verstappen

Oud-coureur Jolyon Palmer denkt daar anders over. In zijn analyse voor F1 TV is hij namelijk kritisch: "De stewards vonden het prima, maar het was wel heel erg ambitieus. Hij zat er bij lange na niet ver genoeg naast. Ik ben verbaasd dat Max hiermee weg is gekomen. Voor mij leek het op een typische actie waarbij een coureur een ander buiten de baan duwt. Als Hamilton op de baan was gebleven, was hij over de kop gegaan of met grote snelheid in de bandenstapel geëindigd."

Het privilege van de kampioenen 

Het feit dat het hier om twee wereldkampioenen ging, speelde volgens Palmer ook een rol. "Ik vermoed dat de status van de coureurs wel heeft meegespeeld en dat de stewards daardoor bang waren geworden om in te grijpen, zonder met beide mannen te hebben gesproken." Volgens Palmer had er direct een straf moeten volgen na het incident: "Dit is niet goed voor de sport."

WC MAX

Posts: 7.010

Ik hoorde die jankmuil al piepen tijdens de race.
Hij maakt zich er drukker over dan Lewis zelf Zegt genoeg. En dan verbaasd zijn dat hij beticht wordt van Britse bias.
Bij elk scheetje dat Max laat, schreeuwt hij om een fikse straf.
Walgelijk ventje vind ik hem.

  • 9
  • 7 aug 2025 - 08:23
  • Ambudriver

    Posts: 284

    Palmer....wat een stumper.

    • + 6
    • 7 aug 2025 - 08:02
    • AUDI_F1

      Posts: 3.244

      Dat nog nogal netjes uitgedrukt. Maar er altijd wel 1 bij sky die loopt te bashen.

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 08:48
    • HermanInDeZon

      Posts: 30

      Palmer is geen Sky maar F1TV ...
      Denk dat je in de war bent met Davidson die een paar dagen terug min of meer dezelfde conclusie had

      • + 1
      • 7 aug 2025 - 08:51
  • Rimmer

    Posts: 12.702

    Als de auto totaal ruk is gaat Max op en over de limiet om er toch nog iets uit te halen. Anderen geven het in die positie al op en worden kansloos 13e maar Max haalt nog een paar puntjes. Dat is een kwaliteit en plaatst hem boven alle anderen. Maar het is natuurlijk wel regelmatig voer voor discussie en niet altijd goed te praten.
    Maar Palmer hoeft zich niet druk te maken. Volgend jaar kan Max elk weekend met de ellebogen vechten om puntjes te sprokkelen en zal hij nog vaak genoeg gestraft gaan worden. De Britse pers zal gaan smullen en op haar wenken bediend worden.

    • + 5
    • 7 aug 2025 - 08:06
  • HermanInDeZon

    Posts: 30

    Als je kijkt naar de letter van de wet en hoe deze de laatste tijd (vrij strikt) wordt toegepast (zie ook de Norris/Verstappen incidenten vorig jaar) heeft Palmer gelijk volgens mij.

    Maar ... als we nu ook al voor niet-incidenten theoretisch gaan bekijken wat er gebeurt was of had kunnen zijn dan wordt het wel een heel klinische sport en kunnen ze beter de uitslag en podiumceremonie bij aanvang van de volgende race doen om rustig een week/twee weken de tijd te hebben om de vorige volledig te evalueren.

    Ik zie dit eigenlijk niet meer goed komen. Track limits, regels rond inhalen - wat er op de baan gebeurt geeft amper nog een beeld van de uitslag.

    Het is heel makkelijk om hier naar de FIA te wijzen, maar mijn gevoel is dat 2021 en alle media gedoe van een Horner & Wolf (en ook van hun rijders die daar de trend hebben gestart om de boordradio te misbruiken om de FIA en de publieke opinie in een richting te duwen) de sport voorgoed veranderd hebben.

    Zonde

    • + 3
    • 7 aug 2025 - 08:11
  • WC MAX

    Posts: 7.010

    Ik hoorde die jankmuil al piepen tijdens de race.
    Hij maakt zich er drukker over dan Lewis zelf Zegt genoeg. En dan verbaasd zijn dat hij beticht wordt van Britse bias.
    Bij elk scheetje dat Max laat, schreeuwt hij om een fikse straf.
    Walgelijk ventje vind ik hem.

    • + 9
    • 7 aug 2025 - 08:23
  • Skoda F1

    Posts: 242

    Palmer moet een clubje beginnen samen met Russell en noem het de Naai Samen Bond..

    • + 2
    • 7 aug 2025 - 08:26
  • MacGyver

    Posts: 3.929

    Alleen die mafklappers van dat pirateneiland smeken bij elke actie van Max de doodstraf zo ongeveer.

    Wat een stapel jankende kleden zijn die engelsen.
    Prins Sjors is gewoon eng, lijkt gewoon op die prins uit shrek, narcistisch naar ventje.

    F1/grandprix racerij is niet in engeland uitgevonden.
    Werd voor ww2 gedomineerd door Frankrijk, duitsland en Italië, de races die later terug zouden komen op de F1 kalender.

    Engelsen kwamen pas op gang met stirling Moss en daarna VanWall. Cooper maakte naar auto-union model een racewagen met middenmotor, ophanging werd radicaal verbeterd. Pendelassen op de v16 en v12 auto-unions waren verschrikkelijk.

    Toen kwam er een motorbouwer uit coventry die diverse engelse garagisti een competatieve motor wist te leveren en zo groeide het.
    Cosworth mocht op kosten van Ford de meest succesvolle motor in de geschiedenis van de F1 ontwerpen en bouwen, de DFV.

    Begin de hekel van Enzo aan die engelsen en die garagisti steeds beter te begrijpen.

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 09:04
    • De Vogel is Geland

      Posts: 482

      Sjors zouden ze een stop and go moeten geven als hij weer over penalty’s begint op de boardradio. Er is vast een artikel over onsportief gedrag

      • + 0
      • 7 aug 2025 - 09:19
  • Flexwing

    Posts: 111

    Wat een pannekoek

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 09:11
  • De Vogel is Geland

    Posts: 482

    Palmer is de enige coureur die nooit sneller was dan zijn teamgenoot in de kwalificatie

    • + 0
    • 7 aug 2025 - 09:14

