Wolff doet grote onthulling: "We hebben met Verstappen gesproken"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Deze transfer zal echter niet plaatsvinden, maar de verhalen waren niet op onzin gebaseerd. Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft nu voor het eerst toe dat ze met elkaar hebben gesproken.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij het team van Red Bull Racing. Toch werd er in de afgelopen flink getwijfeld aan zijn toekomst, en werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. George Russell heeft zijn contract nog altijd niet verlengd, en slingerde zelf de verhalen over Verstappen de wereld in.

De geruchten over Verstappen en Mercedes werden in de afgelopen weken steeds luider. Er gingen veel wilde verhalen rond, maar Verstappen maakte in Hongarije een eind aan de geruchten. Hij stelde dat hij in 2026 'gewoon' voor Red Bull blijft rijden, en dat een overstap naar Mercedes niet aan de orde is.

De toekomst van Russell

Dit is goed nieuws voor de toekomst van Russell. In een interview met La Gazzetta dello Sport geeft Mercedes-teambaas Toto Wolff antwoord op de vraag of er een nieuwe deal voor Russell aankomt: "Ja. Ik heb altijd gezegd dat ik tevreden ben met het team, met George Russell en Andrea Kimi Antonelli."

Gesprekken met Verstappen

Wolff gaat daarna verder in op de situatie van Russell. De Oostenrijker geeft hier voor het eerst toe dat er gesprekken zijn gevoerd met Verstappen: "De toekomst van Max werd plotseling onzeker, dus we hebben ook met hem gesproken. Ik ben echter altijd heel erg duidelijk geweest tegenover George: het was voor negentig procent zeker dat hij gewoon bij ons zou blijven, maar ik moest ook met Verstappen praten. Maar nu is de situatie wel duidelijk, en kan alles weer terugkeren naar normaal."

Mercedes heeft echter nog geen nieuwe deal met Russell en Antonelli aangekondigd.