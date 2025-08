Ferrari ontvangt dringend advies over toekomst Hamilton

Lewis Hamilton kende in Hongarije een horrorweekend. De Brit zakte door het ijs, en had het zwaar in zowel de kwalificatie als de race. Hij stelde dat Ferrari hem maar moest vervangen, en Ralf Schumacher twijfelt aan zijn kwaliteiten.

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton stapte afgelopen winter over van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde hij de jacht gaan openen op de recordbrekende achtste wereldtitel, maar dat bleek een brug te ver te zijn. McLaren is te snel, en Hamilton was ook niet in vorm. Op een sprintzege in China na wist hij weinig voor elkaar te krijgen.

Het raceweekend in Hongarije vormde het dieptepunt tot nu toe. Hij viel in de kwalificatie af in Q2, waarna hij een opvallend interview gaf. Hij stelde dat hij nutteloos was, en dat Ferrari misschien naar een andere coureur moest zoeken. Hij baalde als een stekker, en wist in de Grand Prix ook geen punten te scoren.

Stoppen of terug naar Mercedes?

De vraag is wat Hamilton nu moet doen. Moet hij er echt mee gaan stoppen, of moet hij misschien teruggaan naar Mercedes? Oud-coureur Ralf Schumacher behandelt dit vraagstuk in de podcast Backstage Boxengasse: "Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Lewis is veertig jaar oud, en hij heeft bepaalde vereisten."

"Die vereisten zijn vooral financieel, en het is nog maar de vraag hoelang Hamilton dit kan volhouden. Hoelang zal hij dit blijven doen? Ik denk dat hij nog steeds van een hoog niveau is, maar of het zo goed is als het ooit is geweest, dat weet niemand."

Nieuwe generatie

Volgens de Duitse analist moeten teams zich meer focussen op de jeugd: "Bearman doet het geweldig. Hadjar doet het goed. Kimi doet het ook goed, als het loopt. En natuurlijk hebben we ook Bortoleto, zoals we eerder al hebben besproken. Dit zijn vier jongens waarvan je kan zeggen: 'Dan heb je wel iemand'. Nu zijn ook bijvoorbeeld Alex Dunne en Arvid Lindblad bij Red Bull hard aan het pushen."