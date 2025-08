Brundle slaat alarm over kritieke situatie van Hamilton

Lewis Hamilton heeft een rampzalig raceweekend achter de rug. In Hongarije kwam hij niet verder dan de twaalfde plaats, en maakte hij een terneergeslagen indruk. Martin Brundle begint zich een beetje zorgen te maken over Hamilton, en hij stelt dat de Ferrari-coureur dit niet kan volhouden.

Hamilton verpestte in Hongarije zowel zijn kwalificatie als zijn race. Op de zaterdag viel hij in de kwalificatie al af in Q2, en na afloop gaf hij een spraakmakend interview aan Sky Sports. Hamilton stelde dat hij nutteloos was n dat Ferrari beter een andere coureur kon zoeken. Het zorgde voor vragen over zijn aanwezigheid in Zandvoort, maar het lijkt er niet op dat hij zomaar gaat stoppen.

'Hamilton wilde zichzelf straffen'

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle bespreekt Hamiltons woorden in zijn column voor Sky Sports: "Dat had hij beter niet kunnen zeggen, maar het was duidelijk dat hij zichzelf openlijk wilde straffen. Hij zit duidelijk in een moeilijke periode."

"Na de race bleef hij lang in zijn auto zitten in het parc fermé, hij leek heel erg neerslachtig te zijn in de interviews, en weigerde vervolgens deel te nemen in een meeting met de stewards over een nogal ambitieuze actie van Max Verstappen in de snelle en blinde bocht vier. Hij wilde het incident niet aanvechten, terwijl Max wél kwam, om zijn kant van het verhaal op rationele wijze uit te leggen en daarmee een straf wist te voorkomen."

Kan Hamilton dit wel volhouden?

Volgens Brundle is het voor Hamilton heel erg belangrijk dat de zomerbreak nu is begonnen: "De zomerstop komt voor Lewis op geen beter moment, het is pijnlijk om deze grote kampioen zo te zien worstelen. We moeten erop vertrouwen dat hij de storm kan doorstaan en zijn vorm hervindt, gezien zijn talent en ervaring. Anders zie ik simpelweg niet hoe hij nog twee seizoenen bij Ferrari, of waar dan ook, op deze manier kan volhouden."