Verstappen extreem belangrijk voor de Formule 1

Max Verstappen reed afgelopen weekend zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. Het was een historische mijlpaal, en in de Formule 1 zijn ze heel erg blij met hem. Volgens Stefano Domenicali heeft Verstappen een tijdperk in de sport gedefinieerd.

Verstappen beleefde een rampzalig raceweekend in Hongarije. Op de Hungaroring kwam hij slechts als negende over de streep, en dat was een resultaat dat Verstappen snel wil vergeten. Toch gaat de race de geschiedenisboekjes in, want het was zijn tweehonderdste race voor Red Bull. Alleen Lewis Hamilton heeft meer Grands Prix gereden voor één team in de geschiedenis van de sport.

Tijdperk gedefinieerd

In de Formule 1 zijn ze heel erg blij met Verstappen. Formule 1-CEO Stefano Domenicali is lovend over Verstappen, en hij spreekt zich uit bij De Telegraaf: "Max heeft een tijdperk in onze sport gedefinieerd en het niveau van vaardigheid en passie voor racen naar een nieuw hoogtepunt gebracht."

Verstappen heeft in de afgelopen jaren regelmatig geschiedenis geschreven, en hij maakte veel indruk met een aantal mooie zeges. In de sport zijn ze dan ook heel erg blij met hem, en dat komt ook door alle aandacht die hij naar zich toetrekt.

Wat zijn de hoogtepunten?

Domenicali moet aan veel races denken als hij naar het hoogtepunt van Verstappens tijd bij Red Bull wordt gevraagd: "Er zijn talloze momenten in zijn loopbaan die eruit springen. Maar zijn zege in België in 2022, waar hij van de veertiende plaats naar de zege reed, en zijn magistrale optreden in Brazilië in 2024, waar hij de omstandigheden volledig beheerste, behoren tot de meest gedenkwaardige momenten in onze geschiedenis."

De kans is klein dat Verstappen dit jaar een nieuwe wereldtitel gaat pakken. Hij staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap met 187 punten achter zijn naam. Het kampioenschap wordt aangevoerd door McLaren-coureur Oscar Piastri, die op 284 punten staat.