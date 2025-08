'Interne onrust heeft Red Bull flink verzwakt'

Max Verstappen en Red Bull beleefde een rampzalig weekend in Hongarije. Het horrorweekend volgde een maand na het plotselinge ontslag van teambaas Christian Horner. Volgens Jacques Villeneuve heeft de onrust van de afgelopen periode het team ernstig verzwakt.

Na een redelijk weekend in België, had men bij Red Bull niet verwacht dat het zó slecht zou gaan in Hongarije. Op de Hungaroring klaagden Verstappen en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda steen en been over de problemen met de RB21. Verstappen kwam uiteindelijk als negende over de streep, maar dat was zeker niet het resultaat waar hij op had gehoopt.

Interne strijd zorgt voor problemen

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve stelt in gesprek met La Gazzetta dello Sport dat er een patroon zichtbaar is: "Ik denk dat veel mensen dit probleem al hebben aangekaart. Er was een interne strijd en Helmut Marko en Jos Verstappen hebben Christian Horner verslagen, maar dit alles heeft het team ongetwijfeld verzwakt."

Kans op succes

Er werd gesproken over een vertrek van Verstappen, maar volgens Villeneuve zou dit een te groot risico zijn: "Voor Max was een vertrek aan het einde van het seizoen een aanzienlijk risico. Met de huidige regels die grotendeels stabiel, biedt Red Bull nog steeds de grootste kans op succes. Een overstap naar een ander team zou een grote stap in het onbekende zijn."

'Te groot risico'

Villeneuve stelt ook dat het goed is dat Verstappen niet per direct is weggaan bij Red Bull. De uitgesproken Canadees gaat verder met zijn verhaal: "Max zal evalueren wat hij volgend jaar moet gaan doen, maar nu vertrekken zou een groot risico zijn geweest dat volgens mij nooit echt in het belang van het kamp Verstappen zou zijn geweest."

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing. In Hongarije gaf hij aan dat hij in 2026 'gewoon' voor Red Bull rijdt.