"Emotionele Verstappen trots op belangrijk Red Bull-moment."

Max Verstappen beleefde een weekend om snel te vergeten in Hongarije. Ondanks de tegenvallende resultaten, zal de race wel de geschiedenisboekjes ingaan. Het was Verstappens tweehonderdste race voor Red Bull, en daar is hij zeer dankbaar voor.

Het is een uniek mijlpaal voor Verstappen. Hij is pas de tweede coureur in de geschiedenis van de Formule 1 die tweehonderd of meer Grands Prix heeft gereden voor één team. Alleen Lewis Hamilton ging hem voor, de Brit reed van 2013 tot en met 2024 246 Grands Prix voor Mercedes.

Verstappen kwam in Hongarije slechts als negende over de streep. Hij kende een rampzalig weekend waarin hij niet in staat was om voor de zeges of überhaupt het podium te vechten. Hij vocht vooral met zijn auto, want de RB21 was haast onbestuurbaar op de Hungaroring.

Veel mooie momenten

De mijlpaal gaf Verstappen wel een goed gevoel, zo legde hij uit aan Viaplay: "Het zijn best wel wat wedstrijden die je hebt gedaan. Natuurlijk met één team. Ik denk dat dat altijd heel mooi en bijzonder is als je zo'n relatie hebt met het team. We hebben heel veel mooie momenten meegemaakt. Daar zal ik zelf later wat meer op terugkijken dan nu, maar we hebben natuurlijk wel heel veel mooie dingen meegemaakt."

Emotioneel moment bij Red Bull

Verstappen heeft veel mooie herinneringen gemaakt, maar pikt er één hoogtepunt uit: "De emoties in Abu Dhabi in 2021. Dat zal ik nooit meer voelen in de racerij. Dat was bijna tot huilen aan toe met mensen, gewoon omdat het zo'n zwaar seizoen was voor iedereen."

"Iedereen moest echt voor honderd procent aanstaan. Als je hem dan wint aan het einde van het seizoen en de hele avond een feest hebt met het team, dan zijn dat momenten die je gewoon nooit meer gaat vergeten."