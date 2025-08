Brundle leeft mee met Verstappen na pijnlijke 'vernedering'

Max Verstappen kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende Hongaarse Grand Prix. De Nederlander worstelde met zijn Red Bull-bolide en kwam slechts als negende over de streep. Martin Brundle zag het mis gaan, en wijst een extra vernedering voor Verstappen aan.

Verstappen kampte al sinds de eerste vrije training op de Hungaroring met de nodige problemen. Hij stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed, en het was onmogelijk om het gevecht aan te gaan met de andere topteams. Na een mislukte kwalificatie moest hij in het middenveld aan de race beginnen, en wist hij zichzelf amper naar voren te vechten.

Na zijn eerste pitstop belandde hij in het verkeer, waardoor hij zich naar voren moest vechten. Toen dat eenmaal was gelukt, moest hij naar binnen voor zijn tweede pitstop. Hij belandde achter Liam Lawson op de baan, maar hij was niet in staat om de coureur van Red Bulls zusterteam Racing Bulls in te halen.

Brundle heeft medelijden

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle leeft mee met Verstappen. In zijn column voor Sky Sports bespreekt Brundle de situatie van Verstappen: "Max had ook niet echt zijn dag. Zijn Red Bull kwam gewoon snelheid tekort, direct nadat zijn banden begonnen te oververhitten."

Vernedering

Brundle zag hoe Verstappen niet langs Lawson kon komen. Dat was volgens hem een pijnlijke situatie: "Hij startte als achtste en finishte als negende. Daarbij komt ook nog de vernedering dat hij achter zijn kortstondige teamgenoot Liam Lawson over de finish kwam, die zijn Racing Bulls-bolide, het kleine zusje van Red Bull, maar een keurige achtste positie wist te rijden. Het zijn gewoon lastige tijden voor Red Bull."

Verstappen gaat de zomerstop in als de nummer drie van het wereldkampioenschap. Hij heeft in de eerste seizoenshelft 187 WK-punten bij elkaar gereden, terwijl kampioenschapsleider Oscar Piastri op 284 punten staat.