Sky-analist haalt uit naar Verstappen: "Hamilton voorkwam een crash!"

Max Verstappen en Lewis Hamilton kwamen elkaar afgelopen weekend tegen in de Hongaarse Grand Prix. Het duel leverde een onderzoek van de FIA op, maar er werd geen straf uitgedeeld. Volgens Anthony Davidson voorkwam Hamilton hier een incident met Verstappen.

Hamilton en Verstappen kenden allebei een tegenvallende race op de Hungaroring. Verstappen was na zijn pitstop in het verkeer terechtgekomen, en hij moest zich naar voren vechten. Toen hij achter Hamilton reed, opende hij direct de aanval in bocht vier.

Hamilton schoot van de baan, en de stewards openden een onderzoek. Er werd niet gekeken of ze elkaar hadden geraakt, maar of Verstappen Hamilton van de baan had geforceerd. Al snel bleek dat dit niet het geval was, en na de race werd dan ook besloten om geen straf uit te delen aan Verstappen.

'Lewis voorkwam een crash'

Oud-coureur en analist Anthony Davidson zag de zaak iets anders, zo legde hij uit bij Sky Sports: "Dit was het moment van de race. Max zette een actie in aan de binnenkant, en het leek erop dat hij daar alle recht op had, aangezien je dicht bij de apex van de bocht komt. Maar het is grappig wat verschillende camerahoeken soms laten zien als je naar mensen kijken."

"Ze waren ook verstandig, zoals je mag verwachten. Lewis heeft de capaciteit die je mag verwachten van een zevenvoudig wereldkampioen om niet te crashen, al kan je wel stellen dat Max hem van de baan forceerde."

Hoe reageerde Hamilton?

Davidson hield goed in de gaten wat Hamilton deed: "Lewis keek naar de apex, en je zag in zijn spiegels waar Verstappen is. De regels zeggen dat bij de auto die aan de binnenkant zit, de vooras naast de spiegel van de andere auto moet zitten. En als je de regels volgt, dan zit de vooras van Max daar niet."

"Er was geen contact. Lewis reageerde zoals het hoort, en wist het op één of andere manier te overleven. Veel coureurs zouden gewoon de normale racelijn opsturen, en dan zou er contact zijn geweest. Ze zouden dan op hoge snelheid zijn gespind, dus dat moet je meenemen. Lewis heeft het goed gedaan door hier een incident te voorkomen."