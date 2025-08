Ecclestone vreest voor veiligheid Hamilton en pleit voor F1-pensioen

Lewis Hamilton heeft een rampzalige eerste seizoenshelft achter de rug. Hij heeft bij Ferrari nog weinig hoogtepunten bereikt, en er bestaat veel twijfel over tot wat hij nog in staat is. Volgens Bernie Ecclestone zou het beter zijn als Hamilton zijn helm aan de wilgen hangt.

Hamilton nam afgelopen winter afscheid van Mercedes en ging bij Ferrari zijn jeugddroom najagen. Het leek een echte droom te worden, maar inmiddels heeft het meer weg van een nachtmerrie. Op een sprintzege in China na heeft Hamilton weinig bereikt, en beleefde hij afgelopen weekend een nieuw dieptepunt in Hongarije.

Op de Hungaroring viel Hamilton in de kwalificatie af in Q2, en stelde hij daarna dat Ferrari een andere coureur nodig had. In de race wist Hamilton zich niet naar voren te vechten en kwam hij op een kleurloze twaalfde plaats over de streep.

'Hamilton moet stoppen'

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is het voor Hamilton beter om te stoppen. Bij de Daily Mail spreekt Ecclestone zich uit: "Lewis is zeer getalenteerd, dat was hij en dat is hij waarschijnlijk nog steeds. Maar zoals veel grote sporters die de top bereiken, is er maar één andere weg om in te slaan, en die is niet goed. Het gaat dan alleen maar naar beneden."

"Ze worden moe, Lewis is ook moe. Hij doet dit al zijn hele leven. Hij heeft echt rust nodig, een soort complete reset om iets compleet anders te gaan doen. Hij denkt er misschien niet aan, maar hij zal er na zijn pensioen snel aan wennen om andere dingen te doen dan racen. Ik denk dat hij dat een tijdje terug al had moeten doen."

Houdt Hamilton zichzelf voor de gek?

Ecclestone heeft veel medelijden met Hamilton: "Die man is geen bedrieger. Maar hij zou zichzelf wel bedriegen als hij zo doorgaat. Hij moet er gewoon nu mee stoppen. Als ik voor hem zou zorgen, dan zou ik direct met Ferrari gaan onderhandelen, en zou ik zeggen: 'Als jullie iemand hebben om Lewis te vervangen, dan gaat hij weg'."

Ecclestone stelt dat hij zich vooral zorgen maakt over Hamiltons veiligheid: "Ik wil niet dat Lewis iets ergs overkomt. Hij vecht niet voor de titel en hij bevindt zich in een levenfase waarin het niet de moeite waard is om twee jaar op bed te liggen met een gebroken rug of iets dergelijks. Hij hoeft het risico niet meer te nemen. Hij heeft zeven titels gewonnen, dat is meer dan genoeg."

Wie moet Hamilton opvolgen?

Volgens Ecclestone moet Ferrari een jong talent aanwijzen als vervanger van Hamilton: "Als ik hem kon binnenhalen, dan zou ik Isack Hadjar nemen van Racing Bulls. Hij heeft het in zijn eerste jaar heel goed gedaan, en hij is een geweldige vent."

"Ik heb ook veel respect voor onze vriend uit Brazilië, Gabriel Bortoleto. Hij is getalenteerd, en deze coureurs zijn allebei verstandig."