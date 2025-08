Lawson negatief verrast door Verstappen

Max Verstappen kwam afgelopen slechts als negende over de streep in de Grand Prix van Hongarije. Liam Lawson kon hem zonder al te veel moeite te doen achter hem houden, en dat zag hij zelf ook niet helemaal aankomen.

Verstappen startte de race op de Hungaroring op de achtste plaats. Hij wist daarna een aantal coureurs in te halen, waardoor Lawson. De Nieuw-Zeelander van Red Bulls zusterteam Racing Bulls vond zich bij de finish echter één plekje vóór Verstappen terug. Lawson kon mede door een strategische keuze van zijn team Verstappen achter zich houden, en dat hadden weinig mensen verwacht.

Lawson verrast door Verstappen

Ook voor Lawson was dit een enorme verrassing. Na afloop van de Hongaarse Grand Prix werd Lawson door de internationale media gevraagd of hij was verrast door deze prestatie: "Ja, een beetje wel. In het begin van de race was Max heel erg snel en hij pakte me in de eerste ronde, maar toen kregen ze het lastig met de banden, dus ik hoop ergens wel dat het aan het einde van de race hetzelfde zou zijn."

Lawson wist dus wel wat er ging gebeuren, en dat was alsnog een verrassing voor hem: "Ik wist dus wel dat hij misschien zou gaan terugvallen als ik hem een paar rondjes achter me kon houden. Dat is ook min of meer wat er is gebeurd."

Positieve gevoelens bij Racing Bulls

Voor Lawson was het zijn tweede puntenfinish op rij. De Nieuw-Zeelander gaat met een positief gevoel de zomerstop in, en hij is blij met zijn recente prestaties: "De auto is de laatste tijd heel erg goed, vooral in de races, en onze racepace op de lange termijn is heel erg goed. We hebben de banden redelijk onder controle kunnen houden, wat normaal gesproken lastig is in de races, maar nu dus wel lukte."