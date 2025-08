Ferrari reageert op kritische uitspraken van Hamilton

Lewis Hamilton kende een enorm teleurstellend raceweekend in Hongarije. De Britse Ferrari-coureur leek zelfs te suggereren dat hij ermee ging stoppen. Dat bleek echter iets genuanceerder te liggen, en volgens teambaas Frédéric Vasseur is Hamilton niet gedemotiveerd.

Hamiltons problemen begonnen op de zaterdag toen hij verrassend werd uitgeschakeld in Q2 in de kwalificatie. Zijn teamgenoot Charles Leclerc pakte de pole position, en Hamilton stelde dat hij nutteloos was en dat Ferrari een andere coureur moest zoeken. Eén dag later nuanceerde hij deze woorden, maar was hij nog steeds enorm teleurgesteld. Dit was niet vreemd, aangezien hij in de Grand Prix op de pijnlijke twaalfde plek over de streep was gekomen.

Gefrustreerd, niet gedemotiveerd

Na afloop ontstond er veel twijfel over de inzet van Hamilton. Zijn teambaas Frédéric Vasseur maakt zich weinig zorgen, zo liet hij doorschemeren tegenover de internationale media: "Om eerlijk te zijn hoef ik hem helemaal niet te motiveren. Hij is gefrustreerd, en niet gedemotiveerd. Dat is echt een compleet ander verhaal."

Begrip voor Hamilton

Volgens Vasseur is het heel logisch dat Hamilton baalt. Hij heeft dan ook weinig problemen met zijn harde uitspraken in Hongarije: "Nogmaals, ik kan zijn situatie heel goed begrijpen. Soms zeg je iets over wat de coureur zegt over de auto, maar als je een microfoon plaatst bij andere sporters in bijvoorbeeld het voetbal, dan weet ik zeker dat het niet veel beter zou zijn."

"Soms maken ze nogal harde opmerkingen, zelfs wanneer ze net uit de auto springen. Ik kan de frustratie begrijpen, maar we zijn allemaal wel eens gefrustreerd, en soms als je het aan mij vraagt, dan kan ik het niet zeggen, want dan moet ik naar de stewards. Soms ben je na en race of een kwalificatie enorm teleurgesteld, en de eerste reactie is dan hard. We pushen echter allemaal dezelfde kant op."