"Verstappen kampte met reusachtige problemen: "Iedereen reed bij me weg.

Max Verstappen beleefde afgelopen weekend een helse Grand Prix van Hongarije. De Nederlander kwam niet in het stuk voor en werd slechts negende. Verstappen verklaarde na afloop dat zijn auto simpelweg te langzaam was, en dat iedereen op een gegeven moment bij hem wegreed.

Voor Verstappen was de Hongaarse Grand Prix een soort nachtmerrie. Na een mislukte kwalificatie startte hij de race als achtste, en wist hij in de eerste rondjes de nodige plekjes goed te maken. Hij vond zichzelf terug achter de Aston Martin van Fernando Alonso en de Sauber van Gabriel Bortoleto. Hij kreeg het echter niet voor elkaar om dit duo in te halen.

'We hadden geen snelle auto'

Het feit dat Verstappen het lastig had, had volgens de Nederlander een duidelijke verklaring. Na afloop legde hij dat uit bij de internationale media: "Wij hadden dit weekend vooral gewoon geen snelle auto, dat was echt het probleem."

Verstappen maakte vrij vroeg zijn eerste pitstop, maar dat werd niet gedaan met het oog op Bortoleto en Alonso. Volgens Verstappen kon hij simpelweg niet sneller gaan: "Het was een combinatie van die twee zaken. Het voelde sowieso al niet heel erg goed op die banden, want ik had gewoon geen grip en ik gleed echt heel erg over de baan heen. Maar toen kwam ik ook nog eens in flink wat verkeer terecht."

Zelfs op de nieuwe banden ging het mis

Door deze situatie kwam een ander groot probleem aan het oppervlak: "Maar het probleem is dat ik zelfs met een vers setje banden geen grip had in de low speed-delen van de baan. Iedereen reed daar gewoon bij me weg, in al die bochten met een lage snelheid! Ik kon ook echt niet aanvallen, dus dat maakte het allemaal gewoon heel erg lastig."

Voor Verstappen was de negende plaats het best mogelijke resultaat. Hij staat nog wel op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar hij heeft bijna honderd punten achterstand op kampioenschapsleider Oscar Piastri.