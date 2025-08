Tsunoda kampte met enorme problemen: "Ik reed rond met schade"

In de schaduw van zijn teamgenoot Max Verstappen reed ook Yuki Tsunoda een rampzalige race in Hongarije. De Japanner startte in de pitlane, en reed verder een kleurloze race. Voor hem waren de problemen nog groter, want Tsunoda's RB21 was beschadigd geraakt tijdens de race.

Het team van Red Bull Racing beleefde een horrorweekend in Hongarije. Op de Hungaroring kampten ze direct vanaf het begin van het weekend met grote problemen. Volgens Verstappen voelde het alsof hij op ijs reed, en kon hij zich amper mengen in de strijd om de topposities. Na een mislukte kwalificatie kwam hij in de race als negende over de streep.

Voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda waren de problemen nog groter. Hij viel in de kwalificatie af in Q1, en wist zich in de race amper naar voren te werken. Red Bull had voor de start van de race veel motoronderdelen vervangen, waardoor hij vanuit de pitlane moest starten.

Wat was er aan de hand met Tsunoda?

Tsunoda werd zeventiende, en onthulde na afloop in gesprek met de internationale media dat hij grote problemen had: "Ik had schade van het midden tot het einde van de race. Dat lag buiten mijn controle om eerlijk te zijn, dus ik verloor echt veel snelheid. De basissnelheid was sowieso al een probleem en dit maakte het alleen maar erger."

Tsunoda gaat naar de fabriek

Tsunoda had verder geen idee wat er mis was gegaan bij Red Bull: "Als we dat wisten, dan zou ik waarschijnlijk meer snelheid hebben gehad. We hadden de kans om iets te veranderen. We weten nog niet wat het probleem is. Daarom ga ik maandag ook naar de fabriek en op de simulator bekijken wat de oorzaak was. Hopelijk kunnen we dan het probleem vinden, want we willen natuurlijk geen vergelijkbare races als deze hebben in de toekomst."