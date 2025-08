Wolff steunt Hamilton na nieuwe tegenslag: "Hij is nog steeds de GOAT"

Lewis Hamilton kende een rampzalig weekend in Hongarije. Hij scoorde geen punten, en zorgde voor verbazing door na de kwalificatie te stellen dat Ferrari een andere coureur nodig had. Hij krijgt nu steun van Mercedes-teambaas Toto Wolff, die stelt dat Hamilton nog altijd de GOAT is.

Hamilton weet nog niet te schitteren in dienst van Ferrari. In de eerste helft van het seizoen stond hij nog geen enkele keer op het podium en was een sprintzege in China zijn beste wapenfeit. Hamilton beleefde in Hongarije een nieuw dieptepunt met een mislukte kwalificatie en een twaalfde plaats in de Grand Prix.

Na de kwalificatie maakte Hamilton een terneergeslagen indruk. Balend stelde hij dat hij nutteloos is en dat Ferrari een andere coureur nodig heeft. Na de race nuanceerde hij zijn woorden, maar stelde hij wel dat er op de achtergrond dingen gebeuren die niet geweldig zijn.

Steun van Wolff

Hamiltons worsteling doet Mercedes-teambaas Toto Wolff veel pijn. De twee zijn nog steeds goede vrienden, en bij Motorsport.com sprak Wolff zich uit: "Nee, dit is Lewis die zijn hart op zijn tong draagt. Dit is wat hij dacht na de sessie, het was allemaal heel erg rauw."

Volgens Wolff is dit typisch voor Hamilton: "Hij twijfelde aan zichzelf, en dat zagen we eerder ook al. Als hij het gevoel heeft dat hij niet aan zijn verwachtingen heeft voldaan, en het team hun eigen doel had, dan is hij zeer emotioneel. Hij is emotioneel gezien al sinds hij een jong volwassene is zeer transparant."

De beste coureur ooit

Wolff ziet Hamilton echter nog steeds als de beste coureur aller tijden: "Hij straft zichzelf dat flink af. Hij is de GOAT. En hij zal altijd de GOAT blijven, en niemand zal dat ook van hem wegnemen. Maar inderdaad, niet elk weekend of elke race gaat in een seizoen helemaal volgens plan."