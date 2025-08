"Red Bull gaat diep door het stof: "Sorry Max, dit verdiende je niet!"

Max Verstappen reed afgelopen weekend een teleurstellende Hongaarse Grand Prix. Hij kwam op de pijnlijke negende plaats over de streep, en daar was hij niet blij mee. Teambaas Laurent Mekies bood direct na de finish zijn excuses aan aan Verstappen.

In het weekend waarin Verstappen bevestigde dat hij bij Red Bull blijft, zakte het team opnieuw door de ondergrens. Al vanaf de eerste vrije training ging het slecht, en technisch directeur Pierre Waché gaf op dat moment al aan dat Red Bull niet wist wat er aan de hand was.

De problemen verdwenen niet, en na een minder kwalificatie moest Red Bull een inhaalrace gaan rijden. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda startte vanuit de pitlane, maar hij kon amper naar voren komen. Verstappen startte als achtste, maar belandde na zijn eerste pitstop in het verkeer. Met de nodige moeite vocht hij zich naar voren, waarna hij terug door zijn tweede pitstop.

Verstappen reageert

Na zeventig frustrerende rondjes kwam Verstappen als negende over de streep. Direct na de finish meldde hij zich zwaar teleurgesteld op de boordradio: "Ja, ik bedoel, ik heb niet zoveel te zeggen... Het is gewoon pijnlijk, voor iedereen."

Mekies gaat door het stof

Na Verstappens woorden meldde ook teambaas Laurent Mekies zich op de boordradio. De Fransman gaf toe dat het allemaal in de soep was gelopen: "Sorry Max, we hebben je niet de auto gegeven die je hebt verdiend, maar bedankt dat je zo hard je best hebt gedaan. We gaan weer verder."

Hele weekend problemen

Verstappen reageerde instemmend op de woorden van Mekies, en de Fransman legde het daarna uit bij de internationale media: "Het is al sinds de eerste ronde in VT1 een zwaar weekend, en de race liet dat ook zien. We hebben dit weekend iets belangrijks gemist, en we hebben bij Yuki en Max naar meerdere dingen gekeken om terug te komen op het juiste niveau en om de auto in het window te krijgen."