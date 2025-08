Lewis Hamilton geeft duidelijkheid over Ferrari-toekomst

Lewis Hamilton beleefde een horrorweekend in Hongarije. De Britse zevenvoudig wereldkampioen verpestte zijn kwalificatie en scoorde ook geen punten in de race. Na afloop kwam Hamilton nog wel even terug op een uitspraak die hij had gedaan na de kwalificatie.

Hamilton kwam op zaterdag niet door Q2 heen in de kwalificatie op de Hungaroring. Hij was zwaar aangeslagen, en suggereerde na afloop dat hij nutteloos was. Hij deed er even later nog een schepje bovenop, en stelde dat Ferrari een andere coureur nodig had. Alhoewel het duidelijk was dat hij deze uitspraken in zijn emotie deed, ontstond er wel twijfel over zijn toekomst in de Formule 1.

Wat speelt er op de achtergrond?

Na afloop van de race werd Hamilton naar zijn uitspraken gevraagd door Sky Sports: "Als je een gevoel hebt, dan heb je een gevoel. Er gebeurt veel achter de schermen wat niet geweldig is, maar ik houd nog steeds van het racen."

Zandvoort

Toen Hamilton zich daarna bij de schrijvende media meldde, stelde hij dat hij na de zomerstop 'gewoon' aan de start verschijnt van de Nederlandse Grand Prix: "Ik kijk ernaar uit om weer terug te komen. Ik kom terug, ja. We hebben zeker enkele verbeteringen aangepast met onze updates. Het is alleen jammer dat we niet zo competitief zijn als de jongens vooraan."

Hamilton heeft nog steeds veel vertrouwen in Ferrari. Hij wijst naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die in de afgelopen weken wel goed wist te presteren: "We hebben gezien dat Charles heel erg sterk heeft gereden in de laatste twee races. De auto gaat er dan ook zeker op vooruit, dus we moeten blijven proberen om er meer uit te halen."

Hamilton gaat de zomerstop in op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Zijn beste prestatie was een sprintzege in China, maar op de zondagen heeft hij nog geen enkele keer op het podium gestaan.