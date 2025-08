Hamilton gooit olie op het vuur en ontkent botsing met Verstappen

Lewis Hamilton heeft voor het eerst dit seizoen geen punten behaald. De Brit eindigde de Grand Prix van Hongarije als twaalfde. Gisteren was hij erg teleurgesteld nadat hij ook als twaalfde was gekwalificeerd.

In gesprek met de internationale media stelde Hamilton gisteren dat hij enorm teleurgesteld was en niet meer wist wat hij moest doen. Hij was zo radeloos dat hij het misschien wel tijd vond dat Ferrari naar een andere coureur op zoek ging.

Geen verandering vergeleken met gisteren

Hamilton zit er nog steeds niet lekker in: "Hetzelfde als gisteren. Ik kijk gewoon uit naar morgen." Op de vraag of Hamilton uitkijkt naar de zomerstop zegt hij: "Ja, ik kijk ernaar uit om even helemaal niets te hoeven doen." Zo hint Hamilton op zijn vakantie.

Hamilton had een momentje met Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Hongarije. Hoewel Verstappen onderzocht werd voor een contact tussen de twee, zegt Hamilton: "Ik weet het niet meer, eerlijk gezegd. Het is alleen zo dat ik op het laatste moment zag dat hij vrij dicht bij mijn achterwiel zat, dus ik probeerde een botsing te voorkomen."

Geen botsing met Verstappen

De twee raakten elkaar dus niet, aldus Lewis Hamilton. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben al een lange geschiedenis samen als rivalen, maar Lewis Hamilton zegt dat er hier niets aan de hand was en hij alleen maar de baan afging om een botsing te voorkomen. Verstappen en Hamilton zijn er al wel eens samen afgegaan. Bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Italië in 2021.

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap en behaalde voor het eerst dit seizoen geen punten. De Ferrari-coureur staat 42 punten achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask behaalde hier net geen podium, maar eindigde op de vierde plek en loopt dus punten uit ten opzichte van de zevenvoudig wereldkampioen.