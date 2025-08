Russell dolgelukkig met zijn podium: "De beste race tot nu toe"

George Russell eindigde tijdens de Grand Prix van Hongarije als derde. De Brit startte vanaf de vierde positie, maar wist Charles Leclerc voorbij te steken. Russell is in gesprek met de interviewer van de Formule 1.

George Russell behaalde vandaag zijn 21e podium in zijn racecarrière. De Brit is erg trots op dit podium, zo vertelt hij in zijn post-race-interview van de Formule 1.

Erg trots

Op de vraag of Russell erg trots is op zijn podium, zegt hij: "Ja. Ik ben natuurlijk erg blij met de race vandaag. Gisteren was de kwalificatie een beetje een verrassing. Dit hele weekend was voor iedereen een beetje verrassend, maar ik ben zo blij om weer op het podium te staan."

George Russell en Charles Leclerc hadden een paar gevechten op de baan, maar uiteindelijk wist Russell de Monegask voorbij te steken: "Het is zo'n moment waarop je een soort divebomb inzet. Als een coureur voor je beweegt, zit je al precies op de grens van grip en is er weinig ruimte om te manoeuvreren. Dus ik denk dat we de tweede keer contact maakten, maar ja, ik ben gewoon blij dat ik erdoorheen ben gekomen.

Ingelopen

Mercedes kwam de afgelopen races niet geheel uit de verf, maar Russell heeft weer een podium te pakken. De Brit is er erg blij mee: "Ik bedoel, het is absoluut beter dan de races die we tot nu toe hebben gehad. Dus ik ben er erg blij mee." Volgens Russell is dit dus zijn beste race tot nu toe.

Russell is best wat punten ingelopen op Max Verstappen. De Nederlander eindigde als negende, dus wist Russell heel wat punten te pakken op Max Verstappen. Het verschil in punten tussen de twee is momenteel vijftien punten. Voorheen was dit 28 punten. George Russell staat momenteel vierde in het wereldkampioenschap, maar heeft wel meer punten behaald dan zowel de nummer vijf Charles Leclerc als de nummer drie Max Verstappen.