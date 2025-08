Verstappen moet vrezen voor straf na incident met Hamilton

Max Verstappen kende een frustrerende Grand Prix in Hongarije. Hij kwam op de Hungaroring slechts als negende over de streep, en dat was een enorme teleurstelling. Verstappens middag is nog niet voorbij, want hij moet zich melden bij de stewards.

Verstappen zette halverwege de race een inhaalactie in op Lewis Hamilton. Het was een gewaagde actie, en het leek erop dat ze elkaar kort raakten. Of dat echt gebeurde, was niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk was, was dat Hamilton van de baan schoot. Hierdoor verloor hij zijn plekje aan Verstappen, en de stewards openden een onderzoek. Ze moeten zich verantwoorden, want Verstappen forceerde Hamilton mogelijk van de baan.

Verstappen moest veel tijd goed maken

Verstappen moest na zijn eerste pitstop veel posities goedmaken. Hij was midden in het verkeer terechtgekomen door zijn pitstop, en dat betekende dat hij veel tijd moest goedmaken. Hij haalde veel coureurs in, en kwam achter Hamilton vast te zitten. Hij probeerde hem in te halen in bocht 4, maar Hamilton schoot hier van de baan.

De vraag is of dit de schuld was van Verstappen, of dat het kwam door een foutje van Hamilton. De stewards zullen dat nu gaan bekijken, en ze hebben de beschikking over alle data om dit te bekijken. Het is wel opvallend dat dit incident pas na de race wordt besproken. Soortgelijke momenten werden namelijk tijdens de race al afgehandeld.

Waarom openen de stewards een onderzoek?

Het duurde tevens zeer lang voordat ze hadden besloten om een onderzoek te openen naar het incident. Tijdens de race werd er ook niet over geklaagd door Hamilton en Ferrari, wat voor de nodige vraagtekens zorgt. De kans is groot dat Verstappen een tijdstraf krijgt, als hij al een straf krijgt voor het moment.

Verstappen kwam uiteindelijk als negende over de streep, terwijl Hamilton puntloos bleef op de twaalfde plaats.