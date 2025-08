Verstappen wil rookies helpen: "Ik heb niets te verbergen"

Max Verstappen kan het goed vinden met de rookies. De Nederlander maakt er geen geheim van en is vaak met hen te zien. In veel gevallen komt daar een mooie relatie uit. De Nederlander helpt de rookies met alle liefde, zelfs als het voor hem niet meezit.

Verstappen heeft tot nu toe een lastig raceweekend in Hongarije. De trainingen verliepen al niet goed en tijdens de kwalificatie kwam de Nederlander niet verder dan de achtste plaats. Hij start vandaag achter rookie Gabriel Bortoleto.

Leuke gasten

De viervoudig wereldkampioen vindt de rookies leuke gasten en zo was ook te zien na afloop van de kwalificatie in Hongarije. De Nederlander was gelijk in gesprek met Kimi Antonelli. In gesprek met Sky Sports F1 zegt de Nederlander: "Nou ja, het zijn leuke kerels en ik heb niets te verbergen. Dus als ze me een vraag stellen of iets, hebben we gewoon een eerlijke discussie over allerlei zaken."

Ook in een weekend waar het niet vanzelf gaat voor Verstappen is hij in gesprek met de rookies: "Het hele weekend is gewoon hetzelfde, gewoon geen grip. De auto heeft gewoon geen goede balans, niet eens tijdens een paar rondjes, maar gewoon het hele weekend niet. Het was in het verleden niet eens zo heel erg slecht, maar om wat voor reden dan ook lijkt niets te werken dit weekend", zo zegt Verstappen over zijn slechte auto.

Kans in de race

Max Verstappen heeft gezegd dat de kans in de race erg klein is en zo heeft ook Helmut Marko al geconstateerd. Beide mannen van Red Bull zijn niet optimistisch over de race in Hongarije. Max Verstappen staat momenteel derde in het wereldkampioenschap, achter beide McLaren-coureurs. De Nederlander mist 81 punten ten opzichte van wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri. Lando Norris staat 65 punten voor op de viervoudig wereldkampioen.