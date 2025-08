Red Bull neemt ingrijpend besluit bij Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda start de Grand Prix van Hongarije vandaag vanuit de pitlane. Zijn team Red Bull Racing heeft ingegrepen na de teleurstellende kwalificatie van gisteren, en hij heeft de beschikking gekregen over een aantal verse motoronderdelen.

Tsunoda kende op zaterdag een rampzalige kwalificatie op de Hungaroring. De Japanner noteerde slechts de zestiende tijd, en hij viel al af in Q1. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was niet heel groot, maar de Nederlander behaalde wél Q2. Red Bull heeft nu een aantal motorcomponenten van Tsunoda's auto vervangen, en dat is in strijd met de parc fermé-regels. Het resultaat in een pitlane-start.

Nieuwe motoronderdelen voor Tsunoda

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Red Bull veel motoronderdelen van de auto van Tsunoda heeft vervangen. De Japanner krijgt voor de Grand Prix van vandaag de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K en een nieuw uitlaatsysteem.

Deze veranderingen zijn in strijd met de parc fermé-regels, en dat betekent dat Tsunoda zijn plek op de grid niet mag innemen. Tsunoda moet de Grand Prix hierdoor uit de pitlane starten, en dat geeft Red Bull iets meer vrijheid voor de race van vandaag. Zo hebben ze ook de configuratie van de brake cooling van Tsunoda's auto aangepast voor de race.

Tsunoda heeft een wonder nodig

Voor Tsunoda wordt het dus een race waarin hij een wonder nodig heeft om WK-punten te scoren. Er bestaat een kleine kans op regen, en inhalen op de Hungaroring is zeer lastig. Tsunoda zal het veld voor zich uit moeten jagen, en mogelijk kan hij een rol gaan spelen in het tactische spelletje. Red Bull kan bijvoorbeeld voor een strategie kiezen die ook kan worden toegepast bij Verstappen.

Tsunoda heeft weinig te verliezen, en staat slechts op de zeventiende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Japanner heeft 10 WK-punten achter zijn naam staan.