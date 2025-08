Brown vergelijkt Verstappen met Senna: "Hij kent geen genade"

Max Verstappen rijdt vandaag zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. De kans is lijn dat hij voor de zege kan gaan vechten, aangezien Red Bull dit weekend enorm tegenvalt. McLaren-CEO Zak Brown is in ieder geval lovend over Verstappen, en maakt de vergelijking met de legendarische Ayrton Senna.

Verstappen rijdt sinds de Spaanse Grand Prix van 2016 voor het team van Red Bull. Hij is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een legende, en bij Red Bull zijn ze heel erg blij met hem. Dit weekend kondigde hij aan dat hij gewoon bij Red Bull blijft, waardoor hij nog meer records kan gaan breken met het team.

Vergelijking met Senna

Niet alleen bij Red Bull, maar ook bij de concurrentie zijn ze lovend. McLaren-CEO Zak Brown hoeft er niet lang over na te denken als hij door De Telegraaf wordt gevraagd naar de mooiste Red Bull-race van Verstappen: "Zijn race vorig jaar in Brazilië was legendarisch. Die deed me denken aan Ayrton Senna, zeker omdat het in Brazilië was!"

"Max is een onverbiddelijke vechter die geen genade kent. Het is zeer indrukwekkend wat hij allemaal laat zien en hij hoort absoluut thuis in het rijtje van de grootste coureurs aller tijden."

Geen makkelijke race

Verstappen zal de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris vandaag waarschijnlijk niet tegenkomen op de baan. De twee coureurs van de papajakleurige renstal starten de race op de tweede en de derde plaats, terwijl Verstappen zich als achtste heeft gekwalificeerd. Hij worstelt met de Red Bull RB21, en stelde op zaterdag meerdere keren dat het voelde alsof hij op ijs reed.

De Nederlander is nu na Lewis Hamilton de tweede coureur ooit die tweehonderd of meer Grands Prix heeft gereden voor één team. Hamilton deed dat voor Mercedes, waar hij van 2013 tot en met 2024 reed.