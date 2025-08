Polesitter Leclerc verrast zichzelf: "Ik begrijp niets van de Formule 1!"

Charles Leclerc verraste vandaag vriend en vijand door de pole position te pakken in Hongarije. Hij leek veel problemen te hebben, en de achterstand op McLaren was groot. De Monegask hield zijn hoofd koel, en zorgde voor verbazing met een prachtige pole.

Het scheelde niet veel, of Charles Leclerc was afgevallen in het tweede gedeelte van de kwalificatie. De Monegask mopperde op zijn team, en zag hoe zijn teamgenoot Lewis Hamilton zijn waterloo vond. Leclerc leek slechts een bijrol te gaan spelen in de kwalificatie, maar toen toverde hij ineens een geweldig rondje tevoorschijn. Hij verraste de McLarens, die in de afgelopen sessie een klasse apart waren.

Enorme verrassing

Leclerc reageerde vol verbazing toen hij hoorde dat hij de poletijd had gereden. Na afloop was die verbazing nauwelijks verdwenen toen hij sprak met interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Ik begrijp vandaag helemaal niets van de Formule 1! Om eerlijk te zijn, de hele kwalificatie voelde het lastig aan. Als ik enorm lastig zeg, ben ik niet aan het overdrijven."

"Het was lastig voor ons om Q2 te bereiken, en het was lastig om daarna Q3 te bereiken. In Q3 veranderden de omstandigheden een beetje. Alles werd een beetje lastiger, en ik wist dat ik een clean rondje nodig had voor de derde plaats."

Kan Leclerc de race gaan winnen?

Leclerc was sprakeloos, en had helemaal niet zien aankomen dat de pole mogelijk was voor hem. De vraag is nu of hij morgen de race kan winnen: "De start en de eerste bocht zijn de sleutel. Ik heb geen idee hoe het zal gaan, maar ik ga er in ieder geval alles aan doen om deze positie vast te houden. Als we dat voor elkaar weten te krijgen, dan maakt het ons leven voor de rest van de race een stuk makkelijker."