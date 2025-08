Verstappen lacht om bijzonder incident: "Toen zat mijn arm vast!"

Max Verstappen zorgde op vrijdag voor de nodige hilariteit toen hij tijdens de tweede vrije training een handdoekje uit zijn auto gooide. Op luchtige wijze legt Verstappen uit wat er precies aan de hand was, en waarom hij besloot het handdoekje de baan op te gooien.

Het was een opmerkelijk beeld tijdens de tweede vrije training. Verstappen keek tijdens een outlap omlaag, en zag dat er een handdoekje op zijn schoot lag. Hij stuurde naar de zijkant van de baan en gooide het doekje met een sierlijke worp uit de cockpit. De stewards vonden het niet zo leuk, en ze gaven Red Bull een waarschuwing voor het feit dat ze de handdoek waren vergeten.

Hoe was de handdoek in de cockpit terechtgekomen?

Verstappen reageert er luchtig op in een interview met Viaplay: "Die handdoek heb ik altijd in mijn auto. Gewoon om even je gezicht af te vegen, zeg maar. Als je aan het zweten bent. Normaal gesproken, net voordat je naar buiten rijdt, gooi je die er dan natuurlijk uit."

"Nu was die helemaal naar de zijkant gevallen, dus ik voelde ook niet dat die daar lag. Alleen toen... In bocht twee stuurde ik in en toen zat mijn arm vast, omdat daar die handdoek zat. Dus ik dacht, ja, die kan natuurlijk naar voren schieten en dan tussen je pedalen komen. En dat wil je niet. Vandaar dat ik hem er natuurlijk uitgooide."

De juiste plek voor de worp

Verstappen zocht daarna naar de juiste plek om het handdoekje op de baan te werpen. Met een glimlach sluit hij zijn verhaal af: "Ja, het was toch de outlap, dus ja. Aan die kant van de baan rijdt er toch nooit iemand, dus dan gooi je hem daar eruit!"

Voor Verstappen zijn de verhalen over de handdoek het kleinste probleem, want de prestaties van Red Bull vallen flink tegen.