Alonso moest MRI-scan ondergaan: "Kleine blessure aan de spieren"

Het team van Aston Martin zorgde op vrijdagochtend voor een schok. Ze meldden dat Fernando Alonso de eerste vrije training moest overslaan vanwege een rugblessure. Alonso kon wél in actie komen tijdens de tweede vrije training, en na afloop legde hij uit wat er speelt.

De ervaren Alonso werd in de eerste vrije training vervangen door reservecoureur Felipe Drugovich. Aston Martin meldde dat Alonso last had van een spierblessure in zijn rug, waardoor hij niet kon rijden. Het leek erop dat hij mogelijk de rest van het weekend moest missen, maar niets bleek minder waar. In VT2 stapte Alonso 'gewoon' weer in zijn auto en werkte hij zijn rondjes af.

Wat is er aan de kant met Alonso?

Na afloop van de tweede vrije training legde Alonso aan Motorsport.com uit wat er aan de hand was: "Het is hetzelfde als gisteren en het zal het hele weekend zo blijven. Ik heb een kleine spierblessure in de onderrug. Ik heb rust nodig, maar de zomerstop komt eraan, dus het zijn nog twee dagen waarin ik het comfort in de stoel moet managen."

"We hebben gisteren verschillende oplossingen gevonden, zoals luchtkussens en andere dingen die goed werken. Vandaag had ik geen pijn in de tweede vrije training, dus dat is positief."

Geen normaal persoon

Volgens Alonso hoort een pijntje aan de rug erbij als je in de Formule 1 rijdt: "Je hebt altijd wel wat pijntjes en ongemakken hier en daar. Het verschil is dat we vorige week een MRI-scan hebben gedaan om het goed te checken en daarop zagen we een hele kleine blessure aan de spieren."

"Als je een normaal persoon bent, zou je waarschijnlijk twee weken rustig aan moeten doen. Maar ja, ik denk wel dat het beheersbaar is. Ik heb geen pijn als ik in de auto zit, en dat is het belangrijkste."