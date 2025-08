Verstappen haalt opgelucht adem en ontloopt straf voor vreemd incident

Max Verstappen heeft geen straf ontvangen voor een opmerkelijk incident in de tweede vrije training in Hongarije. De Nederlandse coureur gooide tijdens de sessie een poetsdoek uit zijn cockpit, en de stewards zagen dit als mogelijk gevaar gedrag. Verstappens werkgever heeft er een waarschuwing voor ontvangen.

Het was een opmerkelijk beeld tijdens de tweede vrije training. Verstappen kijk omlaag en zag pardoes een poetsdoek op zijn schoot liggen. Hij pakte de witte lap op, en gooide hem tijdens het rijden uit de cockpit. Het moment zorgde voor de nodige hilariteit. De stewards vonden het iets minder grappig, en Verstappen moest zich melden. Zijn team kreeg een waarschuwing voor het feit dat ze de poetsdoek waren vergeten.

Verstappen komt met verklaring

Verstappen moest zich samen met een vertegenwoordiger van Red Bull bij de stewards melden. Daar gaf Verstappen aan dat toen hij de garage uitreed, er een doek op zijn schoot terecht was gekomen en naar de zijkant van zijn stoeltje was geschoven. Toen Verstappen doorhad dat de witte handdoek in zijn cockpit lag, stuurde hij naar de zijkant van de baan en gooide hij het ding uit de auto.

Veroorzaakte Red Bull een gevaarlijke situatie?

De stewards stellen dat de handdoek mogelijk bij Verstappens voeten, en dus de pedalen, terecht had kunnen komen. Dit had ervoor kunnen zorgen dat Verstappen de controle over de auto kwijtraakte. Ze zijn dan ook van mening dat Red Bull Verstappens auto in een onveilige staat de baan op hebben gestuurd.

De stewards stellen dat het ook om een hard object had kunnen gaan, en dat had voor grotere problemen kunnen zorgen. Aangezien het nu om een handdoekje ging, vinden de stewards een waarschuwing voor Red Bull een gepaste straf. Verstappen zelf heeft volgens hen niets verkeerd gedaan. Hiermee komt een frustrerende dag voor Verstappen ten einde.