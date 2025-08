Verstappen diep in de put: "Dit was een zware dag"

Max Verstappen heeft een rampzalige vrijdag in Hongarije achter de rug. De Nederlandse Red Bull-coureur bleef in de eerste vrije training haken op een negende plaats steken, en moest het in de tweede training doen met een veertiende tijd. Hij omschrijft het als een zware dag.

Verstappen worstelde met zijn RB21 op de vrijdag op de Hungaroring. De Nederlander kon de snelheid van de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri dan ook niet bijhouden. Hij was in de tweede vrije training zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Verstappen klaagde over de boordradio over zijn problemen, en stelde dat het voelde alsof hij op ijs reed.

Zware dag voor Verstappen

Na afloop moest hij zich ook nog melden voor een incident waarbij hij een handdoekje uit zijn cockpit gooide. Zuchtend sprak hij zich na afloop uit in zijn review: "Het was een zware dag. Ik had weinig grip en geen balans in de auto. Het is moeilijk om te zeggen wat het probleem is, want niets werkte. We zullen het vanavond moeten onderzoeken, maar het is tot nu toe niet ons weekend."

"Ik weet zeker dat we het beter kunnen doen. Vandaag was het namelijk heel erg slecht. Vandaag was het heel erg slecht. We moeten eerst leren te begrijpen wat de problemen heeft veroorzaakt."

Het poetsdoekje

Verstappen wilde ook nog wat kwijt over een bijzonder moment waarbij hij een handdoek uit de cockpit gooide. Volgens Verstappen was het echter geen handdoek, maar iets anders: "De poetsdoek lag tussen mijn benen in de cockpit, en deze heb ik daarna weggegooid toen ik buiten de racelijn reed. Ik denk dat de stewards dat ook wel zullen begrijpen."

Verstappen lijkt niet te hoeven vrezen voor een straf, voor dit soort incidenten volgen normaal gesproken reprimandes en waarschuwingen. Ook Red Bull kan er mogelijk een straf voor krijgen.