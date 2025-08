Verstappen moet vrezen voor straf na bizar incident

Max Verstappen kende een frustrerende tweede vrije training op de Hungaroring. Hij worstelde met zijn RB21, en kwam uiteindelijk niet verder dan de veertiende tijd. Verstappen baalde, en hij mag zich ook bij de stewards melden voor een bijzonder moment halverwege de vrije training.

Verstappen had het lastig tijdens de training op het bekende Hongaarse circuit. De Nederlandse Red Bull-coureur had veel last van balansproblemen, en kon zijn wagen amper onder controle houden. Halverwege de sessie vond hij echter ook iets terug in zijn cockpit wat daar helemaal niet thuishoorde. Het vond namelijk een soort handdoekje op zijn schoot.

Het handdoekje van Verstappen

Op onboardbeelden was te zien hoe Verstappen het handdoekje vond, en het op het rechte stuk met een sierlijke worp de baan op gooide. De handdoek lag vervolgens de hele vrije training op de baan, maar het zorgde niet voor extra problemen. Verstappen kon gewoon verdergaan met zijn vrije training, maar bij de stewards waren ze er niet heel erg blij mee.

Stewards zijn er niet blij mee

Verstappen moet zich namelijk melden bij de stewards voor dit opmerkelijke moment. Verstappen zal samen met een vertegenwoordiger van Red Bull naar het hokje van de stewards moeten gaan om te verklaren wat er aan de hand was. De stewards stellen namelijk dat de auto mogelijk in een onveilige situatie de pitlane heeft verlaten.

Welke straf kan er volgen?

Wat er voor straf op kan zijn, is niet duidelijk. Mogelijk gaat het om een reprimande of om een waarschuwing. Voor Verstappen zal dat weinig uitmaken, al kunnen de stewards een punt maken van het feit dat hij de witte handdoek uit de wagen gooide. Het zou volgens de regels beter zijn geweest als Verstappen naar de pitlane was gereden en daar netjes het lapje aan iemand van Red Bull Racing te geven. Dat deed hij echter niet.