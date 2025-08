'Vier teams bieden Verstappen zitje aan voor 2027'

Max Verstappen heeft dit weekend bevestigd dat hij ook in 2026 voor het team van Red Bull Racing rijdt. De Nederlander werd in verband gebracht met een vertrek, maar dat komt er niet van. Martin Brundle vindt het een begrijpelijke move, maar stelt ook dat er na volgend jaar zeker vier teams een zitje voor hem klaar zullen hebben.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar er werd toch getwijfeld aan zijn toekomst. Zijn naam viel bij Mercedes, waar ze hem graag binnen wilden halen. Verstappen reageerde lange tijd niet op alle geruchten, maar besloot er op de donderdag in Hongarije een einde aan te maken. Hij liet weten dat hij bij Red Bull blijft, en daarmee was voor hem de kous af.

Jachten en vakanties

Oud-coureur en huidig analist Martin Brundle vindt het een slimme zet. Bij Sky Sports geeft hij zijn mening: "Ik bedoel, Red Bull zou Christian Horner nooit hebben ontslagen als dat niet betekende dat Max sowieso zou blij van, dus dat was enorm duidelijk."

"Max heeft ervoor gekozen om een aantal keren niet te bevestigen waar hij heen zou gaan. Dan krijg je natuurlijk een hoop onzin over jachten en vakanties, terwijl ze allemaal in Monaco wonen. Ze hoeven maar de straat over te steken om te praten over contracten. Dus er werden allerlei geruchten bedacht op het internet."

Genoeg mogelijkheden

Brundle stelt dat Verstappen door dit besluit een perfecte keuze kan maken voor 2027: "Ik denk dat Max nu gaat kijken hoe 2026 gaat uitpakken met de nieuwe regels. Je hebt de veranderingen bij het chassis en bij de motoren. Hij weet dat er bij Ferrari, Mercedes en Red Bull en waarschijnlijk Aston Martin een zitje voor hem klaarstaat in 2027. Het is alleen de vraag welk team zijn talent verdient. Dat weten we niet voordat ze volgend jaar de baan opkomen."