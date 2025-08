Geblesseerde Alonso haakt af, Drugovich valt tijdelijk in

Het team van Aston Martin is met belangrijk nieuws naar buitengekomen. De Britse renstal meldt dat Fernando Alonso door een blessure de eerste vrije training moet overslaan. Hij wordt vervangen door Felipe Drugovich, en het is onduidelijk of Alonso de rest van het weekend in actie kan komen.

Aston Martin deelde vanochtend een statement waarin ze lieten weten dat Alonso last heeft van een spierblessure in zijn rug. Hierdoor is besloten dat hij niet in actie kan komen in de eerste vrije training. Reservecoureur Drugovich zal plaatsnemen in de auto, het is volgens Aston Martin nog onduidelijk of Alonso later dit weekend wél kan rijden. Na VT1 wordt er meer nieuws verwacht.

Last van rugblessure

In een statement meldt Aston Martin dat Alonso na de Belgische Grand Prix last heeft gekregen van een spierblessure aan zijn rug. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen werd vanochtend nog behandeld voor de blessure, en hij heeft besloten dat hij de eerste vrije training zal overslaan. Drugovich zal in deze sessie zijn plekje innemen.

Of Drugovich eindelijk zijn Formule 1-debuut mag gaan maken, is nog niet helemaal duidelijk. Aston Martin meldt dat er vanmiddag zal worden besloten of Alonso kan deelnemen aan de tweede vrije training en de rest van het weekend. De Spanjaard is wel aanwezig in Hongarije, en meldde zich gisteren 'gewoon' op de mediadag.

Eerdere blessures

Alonso werd deze week 44 en is daarmee de oudste coureur op de grid. In 2015 miste hij de seizoensopener, omdat hij last had van de gevolgen van een crash tijdens de wintertest. In 2016 moest hij de Grand Prix van Bahrein overslaan vanwege een blessure die hij had opgelopen bij een eerdere crash in Australië.

Voor Drugovich kan dit een grote kans zijn, aangezien hij al een aantal jaren wacht op zijn grote kans. Hij zit al geruime tijd op de reservebank bij Aston Martin.