Hamilton slaat zijn arm om Antonelli heen

Mercedes-jongeling Andrea Kimi Antonelli heeft een lastige periode achter de rug. In de afgelopen weken worstelde hij met zijn auto, maar hij werd niet alleen gelaten. Hij krijgt veel steun van Mercedes, en ook Lewis Hamilton spreekt nu weer zijn steun uit.

Antonelli beleefde afgelopen weekend in België een nieuw dieptepunt. In de sprint kwalificatie spinde hij, en ook in de gewone kwalificatie ging het mis. Na zijn twee vroege eliminaties reageerde hij verslagen, en werd duidelijk dat de 18-jarige Italiaan het bijzonder zwaar had. Voor dit weekend heeft Mercedes ingegrepen, en rijdt Antonelli weer met de oude achterwielophanging.

Hamilton spreekt zijn steun uit

De Italiaan krijgt veel steun, ook van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In België bracht de Ferrari-coureur al een bezoekje aan de motorhome van zijn vrienden van Mercedes, en daar sprak hij ook met Antonelli. Laatstgenoemde ontving een peptalk, en haalt daar veel vertrouwen uit.

In Hongarije werd Hamilton door Motorsport.com gevraagd naar Antonelli: "Nou ja, ik laat hem altijd weten dat ik er ben. Ik denk dat het altijd belangrijk is om mensen te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Ik probeer me niet opdringerig te gedragen door in de weg te lopen, maar ik laat ze gewoon weten dat ze altijd op me kunnen rekenen als ze iets nodig hebben."

Geweldige groep mensen

Volgens Hamilton wordt Antonelli goed gesteund door de mensen bij Mercedes: "Hij heeft een geweldige groep mensen om hem heen staan, en hij is nog maar achttien. Ik was er echt nog niet klaar voor toen ik achttien was. Hij is dat wel, want hij heeft dit jaar geweldig werk geleverd, vooral in de eerste helft van het seizoen. De manier waarop hij instapte, ik heb al een aantal keren achter hem gereden, maar hij heeft echt alles in huis, en het draait hier niet alleen om ervaring."