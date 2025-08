Verstappen slaat terug: "Er werd zoveel onzin geluld"

Max Verstappen heeft een einde gemaakt aan de geruchten over zijn toekomst. Hij rijdt in 2026 'gewoon' voor Red Bull, en focust zich daar nu volledig op. Verstappen maakte zich niet druk om alle verhalen, maar hij vond het wel vervelend voor de werknemers van Red Bull.

Verstappens toekomst was wekenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Hij werd in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en wilde er zelf helemaal niets over kwijt. Hiermee voedde hij de geruchten over een mogelijk vertrek. In Hongarije maakte hij een einde aan de speculatie, en liet hij tijdens zijn persmoment weten dat hij bij Red Bull blijft.

'Er werd veel onzin geluld'

Voor de camera van Viaplay werd hij daarna nogmaals naar zijn toekomst gevraagd: "Ja, weet je er wordt altijd zoveel onzin geluld door mensen, maar de enige die dat kan beslissen ben ik zelf. Ik heb expres nooit wat gezegd, omdat ik vind dat het totaal geen meerwaarde heeft."

"Natuurlijk, er zijn altijd veel discussies op de achtergrond, ook binnen het team over hoe je dingen gaat veranderen en over hoe je verder wilt. Dat is waar ik me altijd heel erg druk bezig heb gehouden. Voor mij is het wel heel duidelijk dat het volgend jaar Red Bull is, ja." Als de interviewer nogmaals vraagt of Verstappen bij Red Bull blijft, is hij heel erg duidelijk: "Dat heb ik toch net gezegd!"

Domme verhalen

De geruchten gingen de afgelopen weken alle kanten op. Sommigen wisten zeker dat er al iets was getekend, terwijl Verstappens vakantie ook het middelpunt werd van roddels. Hij lag met zijn boot voor de kust van Sardinië, terwijl ook Mercedes-teambaas Toto Wolff hier werd gespot.

Verstappen vond de verhalen niet zozeer irritant, zo legt hij uit: "Nee, het is meer vervelend voor hen, want er zit heel vaak gewoon een dom verhaal in en uiteindelijk is er niks gebeurd."