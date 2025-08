Tsunoda weigert vergelijkingen met Verstappen

Max Verstappen moet ook dit jaar weer de kar trekken bij Red Bull Racing. Zijn teamgenoot Yuki Tsunoda kan hem niet bijhouden, en de Japanner wil dan ook niet worden vergeleken met Verstappen. Volgens Tsunoda is dat niet eerlijk.

Verstappen staat momenteel op de derde plaats in het wereldkampioenschap. Hij wist al twee races te winnen, en stond al meerdere keren op het podium. Hij is de grote man bij Red Bull, ook omdat zijn teamgenoot Tsunoda niet in staat is om stabiel te presteren. De Japanner staat slechts op de zeventiende plaats in het wereldkampioenschap met tien WK-punten achter zijn naam.

De beste coureur

Tsunoda wil niet worden vergeleken met Verstappen, zo verklaart hij in de paddock in Hongarije. In gesprek met Motorsport.com stelt hij dat Verstappen op dit moment de beste coureur van het veld is: "Hoe hij elke sessie en elke Grand Prix weer consistent prestaties levert, dat is echt indrukwekkend. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Maar bij hem lijkt het allemaal moeiteloos te gaan."

Niet vergelijken

Volgens Tsunoda is het ook helemaal niet eerlijk om hem te vergelijken met Verstappen: "En dat wil ook niet. Hij zit al negen jaar in die auto, terwijl ik er net instap. En ik weet ook niet zeker of ik precies dezelfde auto op."

Hij wijst hiermee op het feit dat hij niet altijd rijdt met de recentste updates: "Pas op het moment dat dat wel zo is, kun je echt vergelijkingen maken. Tot die tijd focus ik me gewoon op mezelf, want ik weet heel erg duidelijk wat ik nog kan verbeteren. Ik boek stap voor stap mijn eigen vooruitgang."

Voordeel aan de samenwerking

Tsunoda weet dat het niet makkelijk is om naast Verstappen te rijden: "Wat wél goed is aan het samenwerken met hem, is dat ik nog steeds ontzettend veel van hem leer. En snel ook! Hij doet dingen die ik nog nooit heb gedaan. Hij is altijd een goed referentiepunt. Als ik iets probeer, kan ik het meteen tegen hem afzetten en bevestigen of het werkt. Dus ja, hij is echt indrukwekkend en dat erken ik helemaal. Hij is gewoon een heel goede coureur."