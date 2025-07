Opluchting voor Verstappen: belangrijke Lambiase keert terug

Goed nieuws voor Max Verstappen en Red Bull Racing: Gianpiero Lambiase keert dit weekend weer terug aan de pitmuur. De race-engineer van Verstappen ontbrak tijdens de Belgische Grand Prix, maar zal nu weer verder gaan met zijn gebruikelijke werkzaamheden.

Lambiase speelt een grote rol binnen het team van Red Bull. Als race-engineer van Verstappen is hij elk weekend over de hele wereld te horen, en de Nederlander heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij hem niet kan missen. Dit jaar heeft hij het echter al twee keer moeten doen zonder Lambiase, en dat was een flinke dreun voor de regerend wereldkampioen.

Lambiase keert terug

Lambiase ontbrak tijdens de raceweekenden in Oostenrijk en België vanwege privéomstandigheden. Tijdens beide raceweekenden werd hij vervangen door de zeer ervaren engineer Simon Rennie. Hij is vandaag de dag werkzaam in de fabriek van Red Bull in Milton Keynes, en hij reist alleen naar de circuits af in geval van nood.

Nu draagt hij zijn werkzaamheden weer over aan Lambiase, zo meldt onder meer PlanetF1. Lambiase zal gewoon weer plaatsnemen aan de pitmuur, en hij verricht weer zijn gebruikelijke werkzaamheden. Voor Verstappen is dit zeer welkom, want de Nederlander hoopt dit weekend weer te kunnen scoren.

Tweehonderdste Grand Prix

Verstappen rijdt dit weekend zijn tweehonderdste Grand Prix voor het team van Red Bull Racing. Hij wil de eerste seizoenshelft zo goed mogelijk afsluiten, en zal het in Hongarije vooral moeten opnemen tegen de sterkere McLarens. Daarnaast hopen Mercedes en Ferrari dit weekend beter voor de dag te komen.

Teleurstelling in België

Verstappen schreef vorige week de sprintrace op zijn naam in België. Red Bull had zijn auto daarna volledig afgesteld op de verwachte regen, maar de wedstrijdleiding besloot te wachten tot het droog was. Hierdoor had Verstappen niet het gewenste voordeel, en kwam hij vlak achter Charles Leclerc als vierde over de streep.