'Norris moet een voorbeeld nemen aan Verstappen'

Lando Norris kwam afgelopen weekend in België als tweede over de streep. Hij verspeelde de koppositie bij de rollende start, en volgens Ralf Schumacher is dit een verbeterpunt voor de Brit. Hij stelt dat Norris meer naar de tactieken van Oscar Piastri en Max Verstappen moet kijken.

Norris startte de Belgische Grand Prix op de pole position. Door de hevige regenval werd de start met ruim een uur uitgesteld, en toen er uiteindelijk werd gereden, vond er een rollende start plaats. Norris maakte direct een klein foutje, en werd op het Kemmel Straight gepasseerd door zijn teamgenoot Oscar Piastri. Norris kon de Australiër daarna niet meer inhalen.

Hoe kan Norris zijn problemen oplossen?

Oud-coureur Ralf Schumacher zag Norris de fout ingaan, en kwam met een verklaring in de podcast Backstage Boxengasse: "Tijdens een herstart draait het er normaal gesproken om dat je wegkomt op een manier waarmee je de ander verrast. Idealiter pak je dan een voorsprong van twee of drie autolengtes."

"Vooral in regenachtig condities is dit goed mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan Silverstone: Piastri koos voor een agressieve move ten opzichte van Verstappen, en verstoorde daarmee zijn ritme. Dat kan je zeker doen. Je moet het juiste moment kiezen om op het gas te gaan, zodat de coureur achter je volledig verrast is en niet kan volgen."

Voorbeeld nemen aan Verstappen

Schumacher stelt dat vooral Verstappen heel erg goed is in het uitvoeren van dit trucje. Hij moet dan ook een voorbeeld vormen voor Norris: "Ik weet niet hoeveel bandenspanning McLaren gebruikt, maar de remmen en de banden zijn enorm belangrijk."

"Een goede warming-up is heel erg belangrijk. Dus je moet, zoals Max Verstappen deed in eerdere races, de anderen elke keer verrassen door pas laat je banden op te gaan warmen en daar dan weer een voordeel uit te halen."