Schrijft Max Verstappen dit weekend Formule 1-geschiedenis?

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Hongarije weer op jacht naar een nieuwe topprestatie. De Nederlander staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, en elk puntje is welkom voor hem. Verstappen kan op de Hungaroring een belangrijk Red Bull-record gaan verbreken.

Verstappen is bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull Racing is niet langer het sterkst in de Formule 1, en hij moet veel afstand toegeven op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Het gat in het wereldkampioenschap is groot, en een vijfde wereldtitel lijkt uit zicht te zijn voor Verstappen.

IJzersterk op de zaterdag

Toch laat Verstappen nog regelmatig zien dat hij in staat is om de McLarens uit te dagen. Afgelopen weekend in België wist hij op zaterdag de McLarens te verslaan in een fel duel in de sprintrace. Daarnaast wist hij eerder dit seizoen al de Grands Prix van Emilia-Romagna en Japan op zijn naam te schrijven. Verstappen moet het vooral hebben van zijn pace over één ronde, want op zaterdag kan hij vaak wél meekomen met de papajakleurige bolides van zijn rivalen.

Op gelijke hoogte met Vettel

Verstappen heeft dit seizoen al vier keer de pole position gepakt. Zijn laatste pole dateert van begin deze maand toen hij een geweldig rondje reed op het circuit van Silverstone. Het was zijn 44ste pole position in de Formule 1, en daarmee evenaarde hij een opvallend Red Bull-record. Hij staat nu namelijk op gelijke hoogte met Sebastian Vettel, die in zijn tijd bij Red Bull ook 44 keer de snelste ronde noteerde in de kwalificatie.

Geschiedenis schrijven

Als Verstappen aankomend weekend de pole position weet te pakken in Hongarije, dan herschrijft hij de geschiedenisboekjes. Hij passeert dan Vettel, en wordt dan de coureur met de meeste pole positions in dienst van Red Bull Racing. Het wordt geen eenvoudige opgave voor Verstappen, want de concurrentie zal niet stilzitten.

Als Verstappen het record in Hongarije verbreekt, dan is het cirkeltje rond. In 2019 pakte hij namelijk zijn eerste pole position in de Formule 1 op de Hungaroring.