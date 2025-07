Turkije maakt werk van comeback op F1-kalender

De bazen van de Turkse Grand Prix staan klaar om volgend seizoen een Formule 1-race te organiseren. Ze hopen daarna een eigen vaste plek op de kalender te bemachtigen.

Mocht er een Grand Prix uitvallen voor komend seizoen, dan staat de Grand Prix van Turkije klaar om het gat op te vullen. Ze willen de sport graag terughalen naar het circuit van Istanbul Park. In 2021 werd er hier voor het laatste een F1-race georganiseerd, en toen ging Valtteri Bottas er met de zege vandoor.

COVID-19

In 2020 en 2021 trof het coronavirus de Formule 1, Turkije vulde toen het gat op de kalender in. De nieuwe baas van de Turkse autosportfederatie Eren Uclertopragi zegt tegenover Motorsport.com: "Na onze aanstelling door de overheid als federatie enkele maanden geleden, hebben we intensieve gesprekken gevoerd met het management van de Formule 1 en de FIA. De overheid heeft zich er sterk voor gemaakt om Turkije terug te brengen naar de Formule 1-kalender met een permanente en langetermijnovereenkomst."

"Zoals bekend is de kalender voor 2026 al bekendgemaakt. Mocht een race om verschillende redenen niet doorgaan, dan zouden we de Grand Prix van Turkije kunnen organiseren. Maar anders dan tijdens de pandemie willen we geen eenmalige vervangende race organiseren; in plaats daarvan streven we ernaar om een plek op de kalender veilig te stellen via een langetermijncontract."

Aanzienlijke steun

"Ik ben blij te kunnen zeggen dat onze president, minister van Cultuur en Toerisme en minister van Jeugd en Sport het project om de Formule 1 terug te brengen naar Turkije allemaal serieus steunen", zei hij tegenover Motorsport.com.

"Daarom ontvangen we momenteel aanzienlijke steun en aanmoediging van onze regering. Alle betalingen en procedures met betrekking tot de race zullen worden afgehandeld onder staatsgarantie."

'Wij zijn de eigenaar'

"Het feit dat wij als federatie het beheer van Istanbul Park hebben overgenomen, geeft ons een groot voordeel. Naast het feit dat we de verantwoordelijkheden van zowel de promotor als de door de FIA erkende nationale sportautoriteit op ons nemen, stelt het feit dat de race volledig door onze regering wordt ondersteund ons in staat een zeer soepel evenement te organiseren."

"Het is zeer zeldzaam om een dergelijke structuur te vinden tussen andere races op de kalender. Sterker nog, een aantal internationale raceklassen heeft ons al benaderd om volgend jaar al in Turkije te racen."