Hamilton deelt opvallende teaser en zorgt voor geruchten

Lewis Hamilton heeft mogelijk een aankondiging geteased. De aankondiging van de zevenvoudig wereldkampioen moet plaatsvinden op 8 augustus. Met een cryptische post op zijn Instagram-profiel lijkt Hamilton te hinten op iets bijzonders.

De Brit deelde een foto van een luciferdoosje met een rokende lucifer ertegenaan leunend. Op het luciferdoosje staat 08.08, wat zou kunnen slaan op 8 augustus. 8 augustus is niet gek, want dat is de eerste week van de zomerstop.

Niets meer

Meer dan dat heeft de Brit niet gepost. Geen details zijn meer gedeeld. Ondanks dat speculeert de Formule 1-gemeensschap volop. Van nieuwe muziek van de Brit tot nieuwe zakelijke deals. En sommige denken zelfs dat Hamilton zijn pensioen gaat aankondigen. Lewis Hamilton ontkende tijdens de Grand Prix van Canada dat hij overwoog om te stoppen.

In de caption van de post zegt Lewis Hamilton "We hebben de wedstrijd verslagen. Volg nu de rook." Waar dit op slaat is nog onbekend. Hij zou niet gaan stoppen, want dit zei de Brit nog tegenover Motorsport.com in Canada: "En dan ook aan iedereen die verhalen schrijft over mijn overweging om niet meer te racen - ik bedoel, ik ben letterlijk net begonnen, eerst hier bij Ferrari, en ik ben hier voor een aantal jaren."

Geen pensioen

Niets wijst naar een pensioen van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zegt nog maar net begonnen te zijn bij Ferrari en voor de lange termijn op de grid te staan: "Ik ben hier voor de lange termijn. Dus er is geen twijfel mogelijk over waar ik mee bezig ben en wat ik met dit team wil bereiken. Dus er zijn geen twijfels. Stop alsjeblieft met verzinnen."

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met dertig punten achter teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton heeft nog geen podiums en overwinningen behaald dit seizoen, maar wel een sprintoverwinning.